Preço médio da gasolina no ES sobe R$ 0,13 em menos de um mês

Crédito: Fernando Madeira

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros avançou em 14 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No Espírito Santo, o valor médio atingiu R$ 4,65, subindo R$ 0,01 em relação à semana anterior e R$ 0,13 em quatro semanas .

Na Grande Vitória, a gasolina mais barata é em Cariacica (média de R$ 4,57), seguida por Serra e Vitória (R$ 4,58) e Vila Velha (R$ 4,60).