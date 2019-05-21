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Combustível

Preço médio da gasolina no ES sobe R$ 0,13 em menos de um mês

No Espírito Santo, o valor médio atingiu R$ 4,65 na semana passada

Publicado em 

20 mai 2019 às 21:32

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 21:32

Crédito: Fernando Madeira
O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros avançou em 14 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No Espírito Santo, o valor médio atingiu R$ 4,65, subindo R$ 0,01 em relação à semana anterior e R$ 0,13 em quatro semanas.
Na última semana, o valor médio mais alto foi encontrado nas cidades de Colatina e Guarapari, a R$ 4,86, seguido por Cachoeiro de Itapemirim (R$ 4,85), Aracruz (R$ 4,69) e Linhares (R$ 4,67). Ainda no interior, São Mateus tem o preço médio de R$ 4,60.
Na Grande Vitória, a gasolina mais barata é em Cariacica (média de R$ 4,57), seguida por Serra e Vitória (R$ 4,58) e Vila Velha (R$ 4,60).
Na média nacional, no entanto, o preço médio recuou 0,18% na semana passada sobre a anterior, de R$ 4,566 para R$ 4,558. Em São Paulo, maior consumidor do país e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina caiu 0,47%, de R$ 4,287 para R$ 4,267, em média.

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