Preço do diesel cai em postos do ES, mas redução não chega a R$ 0,46

Menor preço do diesel registrado pela reportagem foi de R$ 3,23 Crédito: Kaique Dias

O preço do diesel começou a cair na Grande Vitória nesta segunda-feira (04), mas o valor na maioria dos oito postos pesquisados pela reportagem do Gazeta Online ainda não é o de R$ 0,46 prometido pelo governo federal com a greve dos caminhoneiros. A variação máxima registrada pela ronda é de R$ 0,36.

A promessa do governo vale desde a última sexta-feira (1). A redução deve ser feita com base no valor do combustível antes da paralisação dos caminhoneiros, no dia 21 de maio. A justificativa de alguns gerentes de postos é que o estoque antigo do diesel ainda não acabou e que o valor será reduzido assim que for comprado combustível das refinarias.

A equipe do presidente Michel Temer anunciou que vai gastar R$ 10 bilhões para bancar essa diminuição e quem não abaixar o preço do diesel pode ser multado em até R$ 9,4 milhões e ter o posto interditado. A fiscalização cabe ao Ministério da Justiça.

A reportagem pesquisa preços em oito postos de Vitória e Vila Velha desde o dia 16 de maio, antes da greve dos caminhoneiros. Além da redução de R$ 0,36, dois postos reduziram o valor do combustível em R$ 0,34 até esta segunda-feira. Alguns tiveram alterações ainda menores, chegando a no máximo R$ 0,09.

Teve posto que não modificou o valor do diesel, mesmo durante a greve dos caminhoneiros. No entanto, houve estabelecimento que subiu o valor do combustível em R$ 0,15.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos), não garante que o desconto será totalmente repassado ao consumidor. Em nota enviada na sexta-feira (01), o sindicato informou que a redução dos preços ocorrerá à medida que houver reposição do estoque e que a diminuição dos valores nas bombas será proporcional, considerando um preço médio de compra junto às distribuidoras. Ou seja, serão levados em conta os valores de aquisição do diesel que os postos já possuem em estoque e os novos preços do produto para se calcular o custo do litro vendido aos consumidores.

Veja a tabela completa abaixo:





O motorista Valdionor Souza Pereira, de 36 anos, sempre abastece o caminhão da empresa e não percebeu muita diferença nos valores. O ideal era baixar até ter um controle e não só esse valor (de R$ 0,46). Do jeito que está fica muito difícil. Ainda não vimos muita diferença, declarou. Veja a opinião dos motoristas no vídeo abaixo:

GASOLINA AUMENTA MESMO APÓS A GREVE

Nos oito postos pesquisados pela reportagem, também é perceptível que a gasolina continua com o valor bem acima, mesmo passando a greve dos caminhoneiros. Em comparação com o dia 16 de maio, antes da paralisação, o valor da gasolina chega a ter uma variação positiva de R$ 1,05 em alguns estabelecimentos.

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira redução de 0,68% no valor da gasolina vendida nas refinarias, após duas altas seguidas, incluindo uma no último sábado (2), de 2,25%, e outra na última quarta-feira (30), de 0,74%.

Nenhum dos postos de gasolina pesquisados pela reportagem reduziu o valor da gasolina, em comparação do início da greve até esta segunda-feira. O menor aumento foi de R$ 0,20.