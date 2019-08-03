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Combustíveis

Preço da gasolina cai e já é vendido a menos de R$ 4 nos postos no ES

Valor médio caiu R$ 0,24 nos últimos 60 dias no Estado. Preço já chegou a bater os R$ 5

Publicado em 03 de Agosto de 2019 às 01:10

Publicado em 

03 ago 2019 às 01:10
Posto de combustível com gasolina a menos de R$ 4 Crédito: Fernando Madeira
Depois de disparar e ultrapassar os R$ 5, o preço do litro da gasolina comum está em queda no Espírito Santo. De acordo com o Monitor de Preço dos Combustíveis da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), o valor caiu em média R$ 0,24 nos últimos 60 dias no Estado e, com isso, o combustível já pode ser encontrado a menos de R$ 4.
Em levantamento realizado por A GAZETA, em diversos postos na tarde desta sexta-feira(02), a reportagem encontrou estabelecimentos que já vendem o combustível a R$ 3,98, como num posto de Cariacica. Mas os motoristas precisam ficar atentos à variação, uma vez que foram encontrados locais com o preço de até R$ 4,59, em Vitória. Uma diferença de R$ 0,61 entre os dois locais.
> Preço da gasolina em Vitória varia em até 40 centavos entre os postos
Na avaliação de especialistas, essa redução no preço do combustível pode ser explicada pela valorização do real em relação ao dólar. “Uma das explicações pode ser encontrada no mercado externo. A queda do dólar impacta diretamente nesses preços. Além da queda no valor do barril de petróleo, que também é comercializado em dólar”, destacou o economista Eduardo Araújo.
Os condutores já perceberam a redução no preço médio da gasolina nas bombas. “O preço ainda está caro na minha avaliação, mas, nas últimas semanas, foi possível sentir uma pequena redução. Já encontrei gasolina por menos de R$ 4 em alguns postos, mas a diferença entre alguns locais ainda é bem grande”, afirmou o motorista de aplicativo Brendew Batista Guedes Aguiar, 23 anos.
> Petrobras eleva em 3,99% o preço da gasolina nas refinarias
Selo do Curso de Residência em Jornalismo Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Diante da grande variação de preços entre os estabelecimentos, o motorista precisa procurar para encontrar o melhor valor. O contador Rodrigo Barros contou que sempre pesquisa várias vezes antes de abastecer.
“Vim lá de Campo Grande e já passei por cinco postos até encontrar esse aqui em Jardim América, que é o mais barato que achei. Mas ainda espero que baixe mais um pouco”.
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos) afirmou que “o preço dos combustíveis é uma decisão de cada revendedor, de acordo com seus custos e estratégia. Essas variações entre postos, portanto, podem acontecer. Nos últimos dois meses, o preço de compra pelos postos junto às distribuidoras caiu R$ 0,14”.
CONFIRA OS PREÇOS
SERRA
R$ 4,15 - Posto Coliseu ( Jardim Limoeiro)
R$ 4,18- Posto Avenida (lParque Res. Laranjeiras)
R$ 4,20 - Posto Karapina ( Colina de Laranjeiras)
R$ 4,29 - Posto Novo Horizonte (Novo Horizonte)
R$ 4,29 - Posto Manga Larga (Carapina)
R$ 4,09 Posto Mar Azul ( Jardim Limoeiro)
VILA VELHA
R$ 4,30 Posto Mediterrâneo (Cobilândia)
R$ 4,08 Posto Avanti (Cobilândia)
R$ 4,07 Posto Três Coqueiros ( Alvorada)
R$ 4,05 Posto Alecrim (Cobilândia)
R$ 4,09 Posto Novamarca II
VITÓRIA
R$ 4,17 - Posto Beira Mar (Ilha de Santa Maria)
R$ 4,15 Posto Modelo ( Horto)
R$ 4,59 Posto Moscoso ( Centro)
R$ 4,17 - Posto Ouro Negro ( Ilha do Príncipe)
R$ 4, 57 Posto Príncipe ( - Ilha do Príncipe)
R$ 4,59 Posto do Porto (Centro)
R$ 4,19 Posto Rodoviária (IIlha do Príncipe)
CARIACICA
R$ 4,07 Posto Maclaren (Itaquari)
R$ 4,15 Posto Kadillac (Jardim América)
R$ 4,09 Posto Zanoni (Alto Lage)
R$ 3,99 Posto Anacleto (Jardim América)
R$ 3,98 Posto Oásis (Jardim América)

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