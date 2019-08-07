Petróleo deve perder protagonismo em 10 ou 20 anos, diz secretário do IBP

Representante do IBP disse que, investimentos no setor de petróleo e gás podem chegar a R$ 40 bilhões em 2022 Crédito: Thiers Turini - Divulgação

"O mundo inteiro discute transição energética. Talvez em 2030, 2040 o petróleo deixe de aumentar o consumo. Não vai acabar, mas com isso, o preço deve cair. Por isso, se o Brasil é rico em petróleo, ele tem uma decisão estratégica a tomar: ou produz rápido, enquanto o produto tem valor, ou talvez ele perca essa oportunidade", comentou.

"A era do petróleo vai acabar? Talvez, mas não no nosso tempo. O mundo quer mudar para um combustível mais limpo, mas enquanto o mundo demandar energia, vamos continuar fornecendo petróleo", acrescentou.

Enquanto o fim da "era do petróleo" não chega, o mercado segue se expandindo. O diretor do IBP acredita que, nos próximos anos, os investimentos no setor devem mais que dobrar – saindo de R$ 15 bilhões para R$ 40 bilhões em todo o Brasil.

"O setor andou em crise por uma série de questões que travaram o investimento na indústria. A partir de 2017 a situação começou a mudar. Se tudo que está previsto se consolidar, nosso futuro está contratado. A gente pode saltar de R$ 15 bilhões de investimentos para R$ 40 bilhões já em 2022. Isso é outro mundo", disse confiante.