Montadora de veículos esportivos confirmada em Linhares

Veículo SKY, da D2D Motors, que será fabricado em Linhares Crédito: Marcelle Secchin

Linhares vai ganhar uma nova fábrica de veículos esportivos, a D2D Motors, a partir do primeiro semestre de 2019. Com um investimento de R$ 30 milhões na primeira fase da linha de montagem, serão produzidos no Estado três modelos do veículo que é uma espécie de buggy de luxo, um conversível compacto.

Nesta primeira fase, serão produzidos 100 veículos por mês - uma média de 4 a 5 por dia. A operação vai gerar 60 empregos diretos. Em três anos, a expectativa é atingir a capacidade máxima de fabricação, de 300 veículos por mês. O presidente da empresa Ebercon, Eduardo Eberhardt, esteve nesta terça-feira (14) no Espírito Santo para anunciar a implantação da fábrica.

A montagem dos veículos começa em São Paulo neste semestre e, a partir do ano que vem, será realizada no Espírito Santo, em um galpão de 5 mil metros quadrados. O local para implantação da fábrica, explica Eberhardt, ainda está sendo escolhido.

Vamos analisar do ponto de vista de logística e segurança. É um carro aberto e de altíssimo valor agregado, então a segurança é fundamental. Vamos ter um galpão e teremos que adequar só a linha de montagem, observa.

Segundo ele, a operação será feita em duas etapas. No primeiro semestre de 2019, vamos subir com fabricação de chassi, montagem de freios, suspensão, motores e transmissão. No segundo semestre, sobe com parte de acabamento de veículo e carroceria. Vamos produzir o veículos inteiro, que vai sair pronto do Estado. Nosso objetivo é vender para o mercado interno, onde temos grande potencial, destaca Eberhardt.

Além da futura fábrica no Estado, a empresa tem uma unidade menor em São Paulo, que desenvolve protótipos e já começa a produzir algumas unidades neste ano.

A D2D também fechou parceria com o Grupo PSA, que detém as marcas Peugeot e Citroën, para o fornecimento de motores e peças dos automóveis.

Para o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, a planta da Ebercon, além de gerar emprego e renda, contribuirá para o desenvolvimento econômico e tecnológico do município e da Região Norte. A infraestrutura de rodovias, logística e o ambiente de negócios proporcionados pelo município foram decisivos para a escolha de Linhares para sediar a montadora de veículos, pontua.

Já o secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, destaca que o empreendimento fortalece o setor automotivo do Estado. A montadora é uma oportunidade de diversificar a economia, contribuindo para movimentar negócios e a cadeia capixaba de fornecedores, assinala.

Em 2016, quando o investimento foi anunciado no Estado, a empresa tinha como intenção abrir uma fábrica na cidade de Jaguaré, que começaria a operar em 2018. Agora, a empresa foi enquadrada no programa de incentivos fiscais Invest-ES.