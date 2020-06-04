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Crise Econômica

Meta é incluir informais no mercado formal no pós-pandemia, diz secretário

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco,  se reservou a falar do tema em linhas gerais, sem maiores detalhamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 14:43

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 14:43

O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco
O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou nesta quinta-feira, 4, que o governo federal estuda como incluir no mercado formal a população de trabalhadores informais que precisou recorrer ao governo federal para receber o auxílio emergencial de R$ 600, pago também a autônomos, microempreendedores e desempregados que ficaram sem renda durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o secretário, esse é um debate já feito pelos ministérios, considerando o cenário do pós-pandemia.
Bianco, que participou de webinário promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), se reservou a falar do tema em linhas gerais, sem detalhamentos.
Ele explicou, por sua vez, que o mapeamento feito desse público em razão da concessão do auxílio possibilita ao Executivo estudar políticas para trazer os informais ao mercado formal.
"Nossa meta é incluir essas pessoas no mercado formal, para que eles possam se sustentar prioritariamente por meio de seu trabalho. Com a premissa básica de que, caso eles não consigam, o Estado vai continuar ali para protegê-los", disse Bianco.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Também presente no seminário, o secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Antônio Barreto, afirmou que o governo se debruça sobre a questão no momento. "Estamos trabalhando juntos agora, para que a gente consiga ao final da pandemia fazer essa conexão entre rede de proteção e a conexão com o emprego", disse.
Para ele, se essa conexão não for possível, o Brasil será colocado numa "situação de fragilidade econômica de longo prazo".

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