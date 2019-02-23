Maior plataforma da Petrobras no Sul do ES registra vazamento de óleo

O rompimento de uma tubulação na plataforma P-58 da Petrobrás, na madrugada deste sábado (23), formou uma mancha de óleo de cerca de 188 m³ no oceano, na região do Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo. Segundo a empresa, o vazamento ocorreu durante o processo de transferência de óleo para um navio. A companhia informou ainda que simulações iniciais indicam que não há risco de a mancha chegar à costa. A Marinha vai investigar o caso.
Em nota, a Petrobras informou que o processo de transferência foi interrompido imediatamente após a detecção do problema e não houveram vítimas ou impacto na operação. A P-58 está localizada no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, a cerca de 80 km da costa. Ela é a maior plataforma em operação no Estado.
Duas embarcações estão no local para contenção e recolhimento da mancha. Está sendo realizado sobrevoo com especialistas para avaliação da região.
A Petrobras já comunicou a ocorrência aos órgãos reguladores competentes. Uma comissão está sendo formada para investigar as causas da ocorrência.
O Ibama informou, por meio de nota, que equipes do órgão e da Petrobras já estão realizando "todos os procedimentos de monitoramento de contenção da mancha". Ainda de acordo com o Ibama, devido às condições oceanográficas, a mancha não se aproximou do litoral. "O Ibama-ES informa a população que a situação está sob controle e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para resolução da situação."