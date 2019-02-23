Maior plataforma da Petrobras no Sul do ES registra vazamento de óleo

Plataforma P-58 faz parte do projeto Norte do Parque das Baleias, da Bacia de Campos Crédito: Divulgação

A Marinha vai investigar o caso. O rompimento de uma tubulação na plataforma P-58 da Petrobrás, na madrugada deste sábado (23), formou uma mancha de óleo de cerca de 188 m³ no oceano, na região do Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo. Segundo a empresa, o vazamento ocorreu durante o processo de transferência de óleo para um navio. A companhia informou ainda que simulações iniciais indicam que não há risco de a mancha chegar à costa.

Em nota, a Petrobras informou que o processo de transferência foi interrompido imediatamente após a detecção do problema e não houveram vítimas ou impacto na operação. A P-58 está localizada no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, a cerca de 80 km da costa. Ela é a maior plataforma em operação no Estado.

Duas embarcações estão no local para contenção e recolhimento da mancha. Está sendo realizado sobrevoo com especialistas para avaliação da região.

A Petrobras já comunicou a ocorrência aos órgãos reguladores competentes. Uma comissão está sendo formada para investigar as causas da ocorrência.