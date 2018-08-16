Iniciadas obras da nova pista do Aeroporto de Linhares

Obra de terraplanagem na área onde será a nova pista do Aeroporto de Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/divulgação

Teve início a obra de construção do novo Aeroporto Regional de Linhares, no Norte do Estado. Após assinatura da ordem de serviço em abril, só nesta semana foi iniciada a ampliação da pista de pousos e decolagens, que passará dos atuais 1.350 metros para 1.860 metros.

De acordo com a prefeitura do município, com o início das intervenções, a estrada que leva ao Clube do Linhares, que passa no local em que a pista será estendida, vai ser fechada nos próximos dias.

Segundo Patric Ribeiro, gestor municipal de Operações e Manutenção Aeroportuárias, a empresa que atua na obra também utilizará o espaço para o acesso particular de máquinas pesadas. A medida garante que estas máquinas não trafeguem pelas vias municipais, evitando acidentes.

“A mudança não trará nenhum impacto negativo na mobilidade de bairros vizinhos, visto que os caminhões irão transitar nas estradas vicinais adjacentes e não terá nenhuma movimentação de máquinas na rodovia BR 101, por exemplo”, pontuou Patric.

OBRA

A estimativa é de que a nova pista e terminal de passageiros fiquem prontos em um ano, até julho de 2019. Orçada em R$ 30 milhões, cerca de 60% da obra é custeada pelo governo federal e 40% pelo governo do Estado.

Com a nova estrutura, o terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares passará dos atuais 60m2 para 2.160m2.

Também serão realizadas obras de melhoramento da pista de taxiamento e ampliação do pátio de aeronaves. Está prevista ainda a implantação de sinalização horizontal e luminosa,0 o que permitirá que o aeroporto continue a operar à noite.

NOVOS VOOS

As intervenções irão possibilitar que o Aeroporto de Linhares receba voos regulares de companhias aéreas, além de rotas de carga para fora do Estado.

Diante da melhorias, a Azul já manifestou interesse em operar na cidade capixaba com o novo aeroporto. Embora os possíveis destinados ainda não tenham sido divulgados, irão operar em Linhares aeronaves modelo ATR 72-600, fabricadas na França e que tem capacidade para até 70 passageiros.

As outras companhias aéreas que operam no Estado – Latam, Gol e Avianca –, também já identificaram que existe demanda para transporte interestadual de passageiros nos aeroportos regionais do Estado, entre eles, o de Linhares.