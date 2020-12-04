Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Ibovespa encerra aos 113.750,22 pontos, com ganhos de 1,30%
Mercado Financeiro

Ibovespa encerra aos 113.750,22 pontos, com ganhos de 1,30%

Só em dezembro, o Ibovespa acumula valorização de 4,38%, mas ainda assim, é insuficiente para zerar as perdas deste ano (-1,64%)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 20:05

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 20:05

Mercado financeiro, bolsa de valores, ações, mercado de capitais, B3
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações, mercado de capitais, B3 Crédito: Pixabay
O Ibovespa sustentou ganhos pela quarta sessão consecutiva firmando a marca dos 113 mil pontos, de 108 mil pontos na segunda-feira. Encerrou aos 11.750,22 pontos, em alta de 1,30%. Só em dezembro, acumula valorização de 4,38%, mas ainda assim, é insuficiente para zerar as perdas deste ano (-1,64%).
Rodrigo Moliterno, sócio e head de renda variável da Veedha Investimentos, diz que a tendência é positiva para os mercados, que têm dado muita ênfase à questão das vacinas, ainda que o número de casos de contaminações e mortes por covid-19 venha aumentando. "O mercado comprou as vacinas friamente, todas elas. Em cima disso está o movimento de otimismo global e local", afirma.
O gestor explica que os agentes estão vendo - diante de dados fortes de recuperação chinesa - que o quanto antes for feita a imunização e as economias voltarem "ao normal", há um exponencial de crescimento forte. "Isso colabora com a onda de otimismo".
No Brasil, as ações ligadas a commodities - diante do rali do minério de ferro e menor produção diária de petróleo - corroboraram com este raciocínio na sessão de hoje e contribuíram muito para a sustentação do índice. Os papéis ordinários da mineradora subiram 3,82% e da petroleira, 3,31%.
Aliado a isso, nos Estados Unidos, o esforço do presidente eleito, Joe Biden, em elevar o montante do novo pacote de estímulos fiscais também contribui para o ânimo e os recursos abundantes no mundo vão se direcionando para o mercado de ações. Os índices Nasdaq e S&P 500 renovaram, inclusive, máximas históricas hoje.
Para Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora, vale chamar atenção ao payroll de novembro abaixo do esperado, o que eleva a expectativa por um programa de estímulo ainda mais expansionista pelo Federal Reserve (Fed).
Ribeiro também destaca a alta a impulsionada pela manutenção do fluxo, que derrubou o dólar. No meio da tarde, operadores relataram a entrada de fluxo externo para a Bolsa, o que fez com que a moeda americana invertesse o sinal para a queda e o real se situasse em linha com demais emergentes, encerrando a sessão em baixa de 0,30%, a R$ 5,1246.
De acordo com a B3, nos dois pregões de dezembro, os ingressos já somam R$ 1,451 bilhão, resultado de compras de R$ 34,808 bilhões e vendas de R$ 33,356 bilhões. Mas, no acumulado de 2020, os estrangeiros retiraram R$ 50,112 bilhões do mercado acionário brasileiro.

Veja Também

Dólar cai 3,8% na semana com entrada de capital externo no Brasil

Fundo internacional aprova R$ 1,2 bi para combate à seca no Nordeste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados