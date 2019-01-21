Glanzmann: Concessões de aeroportos terão investimento de R$ 8,8 bi

Segundo o secretário de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, o maior montante será investido no bloco que inclui o Aeroporto de Congonhas

As melhorias na infraestrutura de Congonhas poderão envolver inclusive a construção de uma nova pista, possibilidade que será discutida ainda com a área técnica e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), acrescentou.

Após as duas próximas rodadas de concessões, o governo espera ter passado à iniciativa privada toda a rede de aeroportos administrada atualmente pela Infraero, salientou Glanzmann. De acordo com o secretário, os procedimentos para extinção da estatal serão feitos de maneira "tranquila, com parcimônia e transparência. Ninguém é louco de sair demitindo a toque de caixa", disse.