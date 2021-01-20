Entrada de dólares supera saída em US$ 2,914 bi até dia 15, diz BC

No comércio exterior, o saldo de janeiro até o dia 15 é negativo em US$ 326 milhões, com importações de US$ 6,153 bilhões e exportações de US$ 5,827 bilhões. Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Depois de encerrar dezembro de 2020 com saídas líquidas de US$ 8,353 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,914 bilhões em janeiro de 2021 até o dia 15, informou nesta quarta-feira (20), o Banco Central. O período corresponde às duas primeiras semanas úteis do ano.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,240 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 23,303 bilhões e de retiradas no total de US$ 20,063 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de janeiro até o dia 15 é negativo em US$ 326 milhões, com importações de US$ 6,153 bilhões e exportações de US$ 5,827 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,011 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 838 milhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 6,153 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 11 a 15 de janeiro) para o Brasil ficou positivo em US$ 1,605 bilhão, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 1,984 bilhão na semana, resultado de aportes no valor de US$ 11,227 bilhões e de envios no total de US$ 9,242 bilhões.