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Empreendedor social

Entidades vão a Londres para evento sobre investimento social

Investidores, empreendedores, aceleradoras e atores governamentais irão participar do Invest for Good Brazil

Publicado em 

18 jan 2019 às 19:38

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 19:38

Entidades brasileiras vão a Londres para evento sobre investimento social Crédito: Reprodução/Web
Investidores, empreendedores, aceleradoras e atores governamentais irão participar do Invest for Good Brazil, evento que pretende compreender o contexto de investimento socioambientais e as oportunidades neste campo existentes no Brasil.
Organizações como Sitawi e Vox Capital, parceiros do Prêmio Empreendedor Social, já estão com presença confirmada, assim como instituições internacionalmente conhecidas -UBS, BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e GSG (Global Steering Group for Impact Investment).
A escolha por Londres vem da importância da capital britânica para os mercados de capitais e inovação financeira. No encontro, os participantes devem também trocar experiências e se conectar com oportunidades de investimento para gerar impactos socioambientais.
SOBRE O INVESTIMENTO SOCIAL
Com o oitavo maior PIB do mundo (R$ 6,6 trilhões), o Brasil tem 25% de sua população vivendo na pobreza, cenário que propicia a criação de iniciativas de impacto social. No entanto, os investimentos sociais ainda correspondem a 0,2% do PIB, número baixo quando comparado à média global de 4%.
Os dados foram divulgados pelo Invest for Good Brazil. Mais informações sobre o evento serão divulgadas futuramente.

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