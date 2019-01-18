Entidades vão a Londres para evento sobre investimento social

Organizações como Sitawi e Vox Capital, parceiros do Prêmio Empreendedor Social, já estão com presença confirmada, assim como instituições internacionalmente conhecidas -UBS, BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e GSG (Global Steering Group for Impact Investment).

Com o oitavo maior PIB do mundo (R$ 6,6 trilhões), o Brasil tem 25% de sua população vivendo na pobreza, cenário que propicia a criação de iniciativas de impacto social. No entanto, os investimentos sociais ainda correspondem a 0,2% do PIB, número baixo quando comparado à média global de 4%.