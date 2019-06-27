Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Crítica de Guedes a Congresso e atraso em emendas tumultuam votação da reforma
Ameaçam cancelar sessão

Crítica de Guedes a Congresso e atraso em emendas tumultuam votação da reforma

Uma nova briga do governo com o Congresso pode atrasar a votação da reforma da previdência

Publicado em 

27 jun 2019 às 10:31

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 10:31

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: (Windows)
Uma nova briga do governo com o Congresso pode atrasar a votação da reforma da Previdência. Agora, deputados da Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta de mudança na aposentadoria ameaçam cancelar a sessão marcada para esta quinta-feira (27), em represália a críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Legislativo e também ao atraso na liberação de emendas parlamentares.
A estratégia conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e inviabiliza a leitura do voto do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da reforma, criando mais dificuldades para o cumprimento do calendário de votação neste semestre.
Deputados se indignaram ao saber que, na noite de terça-feira, Guedes tinha atacado o Legislativo em conversa com o governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Contrariado com "provocações" de Maia (DEM-RJ), que definiu o governo como "uma usina de crises", o ministro teria afirmado que "o Congresso é uma máquina de corrupção."
Foi o que bastou para o início de uma rebelião. Na tribuna da Câmara, deputados se revezavam na ofensiva contra Guedes. "É inaceitável que sejamos chamados de máquina de corrupção", afirmou o deputado Alexandre Frota (PSL-SP). Logo depois, porém, Frota recebeu uma mensagem de WhatsApp do próprio Guedes e voltou atrás no comentário.
O ministro argumentou que sua frase fora tirada de contexto. "Eu disse que temos de trabalhar juntos e não cairia na provocação de reagir à acusação de usina de crises", escreveu Guedes para o deputado. Mais tarde, o Ministério divulgou nota com a mesma justificativa, destacando que o titular da Economia "valoriza o trabalho de todos os parlamentares engajados pela Nova Previdência". Camilo Santana, por sua vez, disse que Guedes "nunca fez tal comentário contra o Congresso".
Emendas. Pouco antes dessa polêmica, no entanto, deputados já se queixavam de que o Palácio do Planalto não cumpre acordos. Líderes de vários partidos - do Centrão e da oposição - confirmaram ao Estado que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, prometeu liberar neste ano R$ 20 milhões em emendas, para cada parlamentar, e outros R$ 20 milhões em 2020, antes das eleições municipais.
A primeira leva seria paga em duas parcelas: R$ 10 milhões após o voto favorável à reforma da Previdência na Comissão Especial e outros R$ 10 milhões depois da aprovação da proposta no plenário. A Casa Civil nega o acordo. "As emendas não estão sendo pagas faz tempo e há uma justa reivindicação de todos neste sentido", resumiu o líder do PL, deputado Wellington Roberto (PB). "Não é um toma lá, dá cá, mas esperamos que o governo cumpra o que a lei manda."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba Victor Pignaton estreia nesta quart no Roland Garros Junior Series em busca vaga no Grand Slam do saibro
Imagem de destaque
Obras na Ponte Fontenelle atrasam e geram revolta em motoristas na BR 259
Imagem de destaque
Chás naturais: 7 plantas que devem ser consumidas com cuidado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados