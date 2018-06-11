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80%

Caixa eleva limite de financiamento de imóveis para servidor público

Segundo o banco, segmento de clientes é o que possui menor taxa de inadimplência

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 19:08
Aumento da cota de financiamento de imóveis contribui para estimular o mercado Crédito: Reprodução/Pixabay
A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (11) o aumento da cota de financiamento de imóveis usados com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) de 70% para 80%. A mudança começa valer a partir desta segunda para contratos novos.
Segundo o banco, a alteração faz parte de uma estratégia que tem objetivo de beneficiar um segmento de clientes que possui baixa inadimplência e relacionamento de longo prazo com o banco. A Caixa possui cerca de R$ 43,2 bilhões em contratos com servidores públicos em todo país.
Para o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, o aumento da cota de financiamento do imóvel contribui para estimular o mercado imobiliário.
Antes reduzimos a taxa de juros dos imóveis, agora estamos oferecendo para os clientes que possuem a menor inadimplência da nossa carteira, o servidor público, condições ainda melhores para a compra do imóvel usado, explica.
MEDIDAS DE CRÉDITO HABITACIONAL
Em abril, a Caixa reduziu em até 1,25 ponto percentual as taxas de juros do crédito imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram de 10,25% a.a para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% a.a para 10% ao ano, para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).
O banco também promoveu melhoria das condições no financiamento de imóveis para pessoa física. O limite de cota de financiamento do imóvel usado sobe de 50% para 70%. A Caixa também retomou o financiamento de operações de interveniente quitante (imóveis com produção financiada por outros bancos) com cota de até 70%.

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