Caixa eleva limite de financiamento de imóveis para servidor público

Aumento da cota de financiamento de imóveis contribui para estimular o mercado Crédito: Reprodução/Pixabay

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira (11) o aumento da cota de financiamento de imóveis usados com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) de 70% para 80%. A mudança começa valer a partir desta segunda para contratos novos.

Segundo o banco, a alteração faz parte de uma estratégia que tem objetivo de beneficiar um segmento de clientes que possui baixa inadimplência e relacionamento de longo prazo com o banco. A Caixa possui cerca de R$ 43,2 bilhões em contratos com servidores públicos em todo país.

Para o presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza, o aumento da cota de financiamento do imóvel contribui para estimular o mercado imobiliário.

Antes reduzimos a taxa de juros dos imóveis, agora estamos oferecendo para os clientes que possuem a menor inadimplência da nossa carteira, o servidor público, condições ainda melhores para a compra do imóvel usado, explica.

MEDIDAS DE CRÉDITO HABITACIONAL

Em abril, a Caixa reduziu em até 1,25 ponto percentual as taxas de juros do crédito imobiliário utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). As taxas mínimas passaram de 10,25% a.a para 9% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), e de 11,25% a.a para 10% ao ano, para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI).