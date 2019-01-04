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Previdência

Bolsonaro propõe idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres

Proposta de Temer era de 65 e 62 anos, respectivamente

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 22:57

Publicado em 

03 jan 2019 às 22:57
O presidente Jair bolsonaro em entrevista ao SBT Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista ao "SBT" exibida nesta quinta-feira (3), que irá propor uma reforma da Previdência com idade mínima de 62 anos para homens e 57 anos para mulheres. Bolsonaro disse que o cerne do problema da Previdência está no serviço público, mas não deixou claro se a nova regra valeria apenas para servidores.
Bolsonaro quer fazer reuniões frequentes com equipe de ministros
Atualmente, a idade mínima no serviço público é de 60 anos para homens e 55 para mulheres. De acordo com Bolsonaro, a ideia é aumentar a idade mínima em um ano em 2020 e outro em 2021.
Segundo o presidente, a "boa reforma é a que passa", em referência à aprovação do projeto no Congresso.
A proposta apresentada pelo ex-presidente Michel Temer era que, até 2042, a idade mínima chegasse em 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres.
Bolsonaro afirmou ainda que está estudando acabar com a Justiça do Trabalho, alegando excesso de proteção.
"Está sendo estudado. Em havendo o clima, podemos discutir essa proposta e mandar para frente", explicou.

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