Essas instruções podem ser disfarçadas em documentos por meio de recursos como letras brancas, fontes de tamanho reduzido ou outras formas de ocultação de texto. O risco surge quando ferramentas de inteligência artificial interpretam essas informações como comandos a serem executados, em vez de tratá-las apenas como parte do conteúdo analisado. Em ambientes jurídicos, essa vulnerabilidade ganha relevância diante do volume de petições, decisões e documentos processuais submetidos à análise automatizada.