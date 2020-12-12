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Coronavírus

AstraZeneca concorda em comprar Alexion por US$39 bi, na reta final da vacina

A empresa embarcou em um dos esforços mais ambiciosos para fabricar e distribuir a vacina entre um punhado de gigantes farmacêuticos ocidentais

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 14:00
AstraZeneca está no estágio final de desenvolvimento de uma vacina considerada líder contra a Covid-19
AstraZeneca está no estágio final de desenvolvimento de uma vacina considerada líder contra a Covid-19 Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress
A AstraZeneca PLC informou neste sábado que concordou em comprar a Alexion Pharmaceuticals Inc., com sede em Boston, por US$ 39 bilhões em ações e dinheiro, uma medida que reforçaria a pegada da gigante britânica de medicamentos em imunologia e doenças raras.
O negócio chega em um momento crucial para a AstraZeneca, que está no estágio final de desenvolvimento de uma vacina considerada líder contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. A vacina está sendo revisada por reguladores de medicamentos do Reino Unido e da Europa e pode ser autorizada para uso de emergência no Reino Unido dentro de algumas semanas, disseram os cientistas envolvidos.
A empresa embarcou em um dos esforços mais ambiciosos para fabricar e distribuir a vacina entre um punhado de gigantes farmacêuticos ocidentais, presumindo que receba luz verde para o imunizante. Com o negócio da Alexion, a empresa agora também está buscando um dos maiores negócios da indústria farmacêutica do ano.
A AstraZeneca disse que o Alexion trará maior presença científica em imunologia, com uma unidade de doenças raras com sede em Boston. Os diretores de ambas as empresas aprovaram a aquisição, que esperam ser concluída no terceiro trimestre de 2021.
A AstraZeneca se reinventou nos últimos anos como uma potência de drogas contra o câncer. Ela havia sofrido redução de receita em anos anteriores, pois os sucessos de seu portfólio foram atingidos pela concorrência dos genéricos quando as patentes expiraram. 

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