Após pesquisa eleitoral, dólar abre em alta

No ano, o dólar comercial acumula alta de 23,3% Crédito: Macintosh

O cenário eleitoral continua sendo o principal fator que contribui para a volatilidade da moeda americana. Nesta terça-feira, após a divulgação de mais uma pesquisa de intenção de voto, o dólar comercial iniciou os negócios com valorização de 0,92% ante o real, cotado a R$ 4,123.

Na véspera, à noite, foi divulgada mais uma pesquisa do Ibope. Na análise dos números, os candidatos considerados reformistas se mantiveram estáveis. Entretanto, aqueles mais à esquerda mostraram mais força no levantamento. Por serem considerados não alinhados com as reformas econômicas defendidas pelo mercado, os investidores ficam receosos e buscam proteção na economia americana.

Nesta segunda, a divisa americana fechou em alta de 0,98% ante o real, a R$ 4,088. O que motivou o comportamento foi a expectativa em relação à pesquisa Ibope, de abrangência nacional. No ano, o dólar comercial acumula alta de 23,3%.