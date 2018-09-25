Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Valorização de 0,92%

Após pesquisa eleitoral, dólar abre em alta

Moeda americana é negociada acima de R$ 4,10
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 12:34

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 12:34

No ano, o dólar comercial acumula alta de 23,3% Crédito: Macintosh
O cenário eleitoral continua sendo o principal fator que contribui para a volatilidade da moeda americana. Nesta terça-feira, após a divulgação de mais uma pesquisa de intenção de voto, o dólar comercial iniciou os negócios com valorização de 0,92% ante o real, cotado a R$ 4,123.
Na véspera, à noite, foi divulgada mais uma pesquisa do Ibope. Na análise dos números, os candidatos considerados reformistas se mantiveram estáveis. Entretanto, aqueles mais à esquerda mostraram mais força no levantamento. Por serem considerados não alinhados com as reformas econômicas defendidas pelo mercado, os investidores ficam receosos e buscam proteção na economia americana.
Nesta segunda, a divisa americana fechou em alta de 0,98% ante o real, a R$ 4,088. O que motivou o comportamento foi a expectativa em relação à pesquisa Ibope, de abrangência nacional. No ano, o dólar comercial acumula alta de 23,3%.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: 9 receitas com peixe para surpreender sua família
Imagem BBC Brasil
Evangélicos e protestantes são a mesma coisa?
Imagem de destaque
5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados