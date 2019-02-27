Após "lama" afetar João Neiva, Vale volta a fornecer minério a siderúrgica

Fábrica da CBF Indústria de Gusa, em João Neiva Crédito: CBF/Divulgação

Após a siderúrgica CBF desligar um alto-forno e ficar com 40% do quadro fora das atividades produtivas por falta de minério para a fabricação de ferro gusa , a Vale vai voltar a fornecer a matéria-prima para a indústria de João Neiva. As informações são do diretor do Sindicato dos Metalúrgicos Roberto Pereira de Souza e foram confirmadas pela companhia.

A Gazeta, o rompimento da barragem de Brumadinho deixou a empresa capixaba sem minério de qualidade, material necessário para honrar contratos importantes com gigantes do setor automobilístico, inclusive vendas ao exterior. Conforme antecipou a colunista Beatriz Seixas, de, material necessário para honrar contratos importantes com gigantes do setor automobilístico, inclusive vendas ao exterior.

De acordo com a encarregada administrativa da CBF Glaucia Guasti, a Vale entrou em contato para tentar uma solução para o problema. "A Vale acenou positivamente quanto ao retorno do fornecimento de minério de ferro. Não foi falado em prazo, mas já é uma informação muito boa para nós, para o município de João Neiva e para o Estado”, comentou Glaucia ao completar: “Essa informação chegou para nós faz pouquíssimo tempo. Ainda estamos nos organizando para ver como vamos fazer com relação aos funcionários”, disse Glaucia ao ser questionada se os empregados que foram demitidos serão readmitidos.

Segundo o diretor do Sindimetal, a CBF chegou a dar aviso-prévio para cerca de 150 pessoas, porém, como as demissões ainda não foram concluídas, é possível que os trabalhadores sejam mantidos pela companhia.

Procurada, a Vale disse que não comenta relações comerciais específicas em função de cláusulas de confidencialidade.

ENTENDA

A CBF ficou sem minério de qualidade devido a medidas adotadas pela Vale após a tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais.

Para evitar novos desastres, como a interrupção das atividades de algumas minas que operam pelo método à montante, a Vale reduziu a sua produção.

O resultado disso está sendo uma oferta menor de minério de ferro no mercado, o que, consequentemente, está fazendo com que a companhia suspenda o abastecimento do produto junto a determinados clientes.

A CBF atua há 33 anos em João Neiva no setor siderúrgico. Com uma capacidade instalada de 260 mil toneladas por ano, produz e comercializa o chamado ferro gusa nodular.

Acontece que o desabastecimento de minério levou a companhia - do grupo Ferroeste, também com negócios em Minas e Maranhão - a desativar um de seus alto-fornos.