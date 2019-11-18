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Medo de recessão global

América Latina e cena internacional afastam investidor

O cenário vivido na Bolívia, Chile e Argentina contribuem ainda mais para a falta de confiança no mercado brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 10:13

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 10:13

Investimentos Crédito: Pixabay
O receio de uma desaceleração global e a guerra comercial entre China e Estado Unidos, que se arrasta desde 2018, já seriam razões suficientes para diminuir o apetite por risco do investidor internacional. Além disso, o cenário vivido na América Latina, com suspeitas de fraude eleitoral na Bolívia, protestos no Chile e a eleição de Alberto Fernando e Cristina Kirchner na Argentina, contribuem ainda mais para a falta de confiança no mercado brasileiro.
"A situação da economia mundial andou de lado. A percepção de risco não mudou. De longe, o gringo vê a América Latina e os emergentes de uma forma só, parecida", diz o economista da corretora BTG Digital, Álvaro Frasson.

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Para o professor do Insper, Michel Viriato, o medo de recessão global é menor hoje do que há um ano, mas não pode sair do radar do investidor. "Se surgir uma tempestade internacional, o Brasil, que não se recuperou completamente, sofreria muito." 

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