5 tendências de marketing para o setor de beleza em 2025

Tendências de marketing sinalizam uma nova fase para o mercado de beleza Crédito: Imagem: Kirill Kalchenko | Shutterstock

O setor de beleza vem passando por uma transformação significativa, e 2025 promete consolidar tendências inovadoras que unem tecnologia, personalização e sustentabilidade. Essas mudanças sinalizam uma nova fase para a indústria da beleza, em que inovação e responsabilidade andam lado a lado para atender a um público cada vez mais exigente e consciente.

Guilherme Gino, fundador e CEO do Xá das Cinco, agência de branding e comunicação, explica que o mercado vem respondendo à demanda dos consumidores mais exigentes, que buscam não apenas produtos eficazes, mas também experiências alinhadas aos seus valores pessoais.

“As pessoas querem mais do que resultados rápidos. Elas buscam conexão com marcas que respeitem suas necessidades e que estejam comprometidas com questões maiores, como a sustentabilidade”, comenta.

Nesse contexto, quando o assunto é marketing em beleza, a inovação será indispensável para engajar públicos cada vez mais conscientes, conectados e diversificados. Por isso, abaixo, confira algumas tendências!

1. Personalização de produtos e serviços

Uma das grandes apostas para este ano é a personalização de produtos e serviços. O uso de dados e tecnologias avançadas permite que marcas desenvolvam soluções adaptadas às necessidades individuais. “As rotinas de cuidados com a pele personalizáveis têm sido uma demanda crescente, especialmente porque oferecem uma experiência única ao consumidor”, explica Guilherme Gino.

Ferramentas digitais, como aplicativos de análise de pele e consultorias virtuais, também ampliam o alcance da personalização. “Com o uso de tecnologia, conseguimos criar soluções muito mais precisas, que atendem a públicos diversos de maneira eficiente e prática”, afirma o profissional.

2. Inteligência artificial

A inteligência artificial (IA) vem transformando o marketing e as vendas no setor de beleza. Plataformas que utilizam IA conseguem prever as necessidades do consumidor. “A IA é uma revolução para a experiência de compra. Imagine poder experimentar um batom virtualmente ou receber recomendações de produtos com base nas características da sua pele, sem sair de casa. Isso muda completamente a relação entre marcas e consumidores”, explica Guilherme Gino. Essa integração entre tecnologia e conveniência não apenas facilita a jornada do consumidor, mas aumenta sua fidelização às marcas.

3. Sustentabilidade

A sustentabilidade não é mais opcional no setor de beleza. Embalagens reutilizáveis, ingredientes naturais e cadeias de produção transparentes tornaram-se essenciais para conquistar um público cada vez mais atento ao impacto ambiental.

“Hoje, o consumidor está mais atento ao que compra. Ele quer saber de onde vem o produto, como foi feito e qual será o impacto do seu descarte. Marcas que não adotarem práticas sustentáveis ficarão para trás”, alerta o profissional. Além disso, iniciativas como programas de refil e coleta de embalagens para reciclagem têm ganhado destaque, demonstrando o compromisso das marcas com o meio ambiente.

O público tem valorizado influenciadores que compartilham experiências reais Crédito: Imagem: Monster Ztudio | Shutterstock

4. Autenticidade no marketing de influência

O marketing de influência continua a ser uma das estratégias mais poderosas no segmento, mas com um foco renovado na autenticidade. O público tem valorizado influenciadores que compartilhem experiências reais e utilizem produtos de forma genuína.

“Hoje, campanhas muito glamorosas ou irreais afastam o público. As pessoas querem ver influenciadores reais, com quem possam se identificar. É por isso que os microinfluenciadores têm sido tão procurados: eles geram um engajamento muito mais autêntico”, destaca Guilherme Gino.

5. Novas experiências digitais no e-commerce

As experiências de compra no ambiente digital estão se transformando rapidamente. Espelhos inteligentes e testes virtuais são ferramentas que permitem aos consumidores experimentarem produtos remotamente, tornando o e-commerce ainda mais atrativo.

“Os consumidores querem praticidade e interação. Ferramentas como realidade aumentada e compras integradas às redes sociais estão a revolucionar o e-commerce. Isso cria uma experiência que combina inovação e conveniência”, afirma o especialista. Além disso, a integração com redes sociais possibilita compras diretamente em plataformas como Instagram e TikTok, tornando o processo mais rápido e prático.

Futuro do setor de beleza

Essas tendências indicam que 2025 será um marco para o setor de beleza, com transformações que vão além dos produtos. Marcas precisarão investir em inovação , personalização e práticas sustentáveis para se conectarem com um público que exige mais transparência, eficiência e relevância.

“A beleza está a tornar-se muito mais do que um segmento de consumo. Trata-se de construir relações duradouras com os consumidores, oferecendo soluções que realmente façam a diferença no dia a dia e no mundo”, finaliza Guilherme Gino.