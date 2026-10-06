5 dicas para médicos gerirem melhor a carreira em 2027

A organização da clínica também influencia a relação construída com o paciente antes e depois da consulta. “Dados da sexta edição do Perfil do Paciente Digital, divulgada pela Doctoralia em novembro de 2025, mostram que 84% dos acessos à plataforma são realizados pelo celular e que 33% dos agendamentos acontecem fora do horário comercial. Isso mostra que a jornada do paciente não começa necessariamente quando ele entra no consultório”, explica Isaac Bertuol.