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Economia (BR)

5 dicas para lidar com um ambiente de trabalho barulhento

Saiba como manter o foco e a produtividade em meio a ruídos e conversas

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 14:45

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 dez 2024 às 14:45
Adaptações reduzem os danos causados pelo barulho no trabalho e aumentam a produtividade (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)
Adaptações reduzem os danos causados pelo barulho no trabalho e aumentam a produtividade Crédito: Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock
Trabalhar em um ambiente barulhento pode ser um desafio para a produtividade e a saúde mental. Sons excessivos, como conversas paralelas, ruídos de máquinas ou, até mesmo, barulhos externos, podem prejudicar a concentração, aumentar os níveis de estresse e comprometer a qualidade do trabalho realizado.
Contudo, quando não é possível mudar essa realidade, é preciso uma certa adaptação, tentando, ao máximo, reduzir os danos. Por isso, confira 5 dicas para lidar com um ambiente de trabalho barulhento!

1. Use fones com cancelamento de ruído

Investir em fones de ouvido com cancelamento de ruído é uma solução prática para abafar barulhos externos. Essa tecnologia cria uma barreira acústica, permitindo que você se concentre melhor em suas tarefas. Escolha modelos confortáveis, especialmente se pretende usá-los por longos períodos.

2. Crie uma playlist

Se ruídos ainda incomodarem, opte por música instrumental ou sons ambientes, como ruído branco. Essas opções podem mascarar barulhos, ajudar a relaxar e melhorar a concentração. Evite músicas com letras, pois elas podem distrair.
Organizar os horários ajuda a aproveitar o silêncio para realizar as atividades (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Organizar os horários ajuda a aproveitar o silêncio para realizar as atividades Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

3. Organize-se em horários estratégicos

Identifique os períodos mais tranquilos e reserve as tarefas mais complexas para esses momentos. Essa prática ajuda a aproveitar o silêncio ao máximo, aumentando a produtividade em atividades que demandam maior concentração.

4. Personalize o seu espaço

Inclua no seu local de trabalho elementos que favoreçam o foco, como plantas ou objetos que inspiram tranquilidade. Além disso, os organizadores visuais podem ajudar a manter o ambiente menos caótico, reduzindo a sensação de sobrecarga mental.

5. Estabeleça uma comunicação clara

Além dos métodos adaptativos, converse com colegas e supervisores sobre o impacto do barulho no desempenho. Sugira soluções, como designar horários para diálogos ou criar áreas silenciosas. A comunicação assertiva pode melhorar a dinâmica do espaço de trabalho.

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