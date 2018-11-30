Doleiros presos na Lava Jato vão dar palestra no Estado

Juca Bola, doleiro que foi libertado depois da fazer delação premiada, será um dos palestrantes.Crédito: G1
Vinicius Claret, o “Juca Bala”, e Claudio Barbosa, conhecido como “Tony”, vão dar palestra no Tribunal de Contas, na próxima quarta-feira, no 2º Encontro do Dia Internacional Contra a Corrupção. E qual é a “especialidade” deles? Os dois são doleiros que foram presos na Operação Lava Jato, mas agora estão soltos.
Como agiam
Os delatores, por meio de exemplos concretos, vão explicar, em três horas de exposição, como faziam para gerar, custodiar, transportar e liquidar grandes quantidades de dinheiro em espécie, com a finalidade de prevenir não só a lavagem de ativos, bem como a sonegação fiscal.
O acordo
A palestra “Aspectos Práticos de Lavagem de Dinheiro” foi desenvolvida a partir do acordo de delação dos dois doleiros. Pelo termos do acerto, consta a obrigação de ministrar palestras com o objetivo de capacitar as autoridades no assunto.
A autoridade
A procuradora da República em São Mateus, Marisa Varotto Ferrari, que está cedida para a força-tarefa do MPF da Lava Jato no Rio, também falará sobre o tema.
Desperdício?
Causou surpresa em muita gente a ida de Lenise Loureiro para a Seger, uma secretaria sem visibilidade externa. Ela quase foi vice de Casagrande, chegou a ser cotada para uma secretaria de peso, mas acabou num órgão burocrático.
O capital opressor
Manuela D’ávila, a camarada comunista vice de Haddad, participou nos últimos dias de um seminário em Oxford, na Inglaterra. Maravilha discutir o futuro do capitalismo com tudo pago pelos... capitalistas.
E ainda tem ar-condicionado
Com vontade de fazer um churrasco, comprar um chinelo ou um rolo de papel higiênico dupla face com cheirinho de framboesa? Tranquilo, a maioria dos supermercados estão abertos normalmente hoje.
Disponível
Setores do agronegócio capixaba estão indicando Enio Bergoli para a secretaria-executiva do Ministério da Agricultura. O currículo do ex-secretário estadual de Agricultura também está com assessores do governador eleito de Minas, Romeu Zema.
Passou, não pagou
O Setpes, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros da Grande Vitória, estima em mais de
R$ 3 milhões o prejuízo anual com o pulo de roleta.
Prisão preventiva
Sugestão de um internauta: “Os governadores do Rio deveriam ser presos antes de assumirem o cargo, para ganhar tempo”.
Quartel da Ufes
Quando vão fazer matérias na Ufes, fotojornalistas estão sendo abordados pelos vigilantes no campus de Goiabeiras. Os seguranças alegam que precisam saber “o que o profissional está fazendo ali”.
Vida dura
Casagrande não vai ter vida fácil na composição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. O governador eleito parece que ainda não tem um nome de total confiança para comandar o Legislativo a partir do ano que vem.
Sinuca de bico
Se optar por um deputado novato, corre o risco de desagradar os veteranos, que conhecem bem as engrenagens da Casa e podem trazer problemas para o governo. Se escolher um experiente, fere ambições de alguns novos parlamentares (que não são poucas).
Cariacica quer obras
O novo superintendente do DNIT-ES, Romeu Scheibe Neto, já entrou em contato com o prefeito Juninho para discutir a situação da BR 262 em Cariacica.
Entenderam?
Tema de uma palestra de linguística na Ufes: “Referenciação, análise e ensino: o papel da referenciação na produção de textos de alunos dos alunos de FLE, nível B2 de QECR”.
Como?
À coluna o professor explicou o que significa: “Quer dizer que eu estou analisando as respostas dos meus alunos às questões do método, tudo à luz da Linguística Textual”. Ah, bem, agora... ainda não deu pra entender.
Alô, doutor!
Um país que vive fechando livrarias e abrindo farmácias tem cura?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.