Doleiros presos na Lava Jato vão dar palestra no Estado

Juca Bola, doleiro que foi libertado depois da fazer delação premiada, será um dos palestrantes. Crédito: G1

Vinicius Claret, o “Juca Bala”, e Claudio Barbosa, conhecido como “Tony”, vão dar palestra no Tribunal de Contas, na próxima quarta-feira, no 2º Encontro do Dia Internacional Contra a Corrupção. E qual é a “especialidade” deles? Os dois são doleiros que foram presos na Operação Lava Jato, mas agora estão soltos.

Como agiam

Os delatores, por meio de exemplos concretos, vão explicar, em três horas de exposição, como faziam para gerar, custodiar, transportar e liquidar grandes quantidades de dinheiro em espécie, com a finalidade de prevenir não só a lavagem de ativos, bem como a sonegação fiscal.

O acordo

A palestra “Aspectos Práticos de Lavagem de Dinheiro” foi desenvolvida a partir do acordo de delação dos dois doleiros. Pelo termos do acerto, consta a obrigação de ministrar palestras com o objetivo de capacitar as autoridades no assunto.

A autoridade

A procuradora da República em São Mateus, Marisa Varotto Ferrari, que está cedida para a força-tarefa do MPF da Lava Jato no Rio, também falará sobre o tema.

Desperdício?

Causou surpresa em muita gente a ida de Lenise Loureiro para a Seger, uma secretaria sem visibilidade externa. Ela quase foi vice de Casagrande, chegou a ser cotada para uma secretaria de peso, mas acabou num órgão burocrático.

O capital opressor

Manuela D’ávila, a camarada comunista vice de Haddad, participou nos últimos dias de um seminário em Oxford, na Inglaterra. Maravilha discutir o futuro do capitalismo com tudo pago pelos... capitalistas.

E ainda tem ar-condicionado

Com vontade de fazer um churrasco, comprar um chinelo ou um rolo de papel higiênico dupla face com cheirinho de framboesa? Tranquilo, a maioria dos supermercados estão abertos normalmente hoje.

Disponível

Setores do agronegócio capixaba estão indicando Enio Bergoli para a secretaria-executiva do Ministério da Agricultura. O currículo do ex-secretário estadual de Agricultura também está com assessores do governador eleito de Minas, Romeu Zema.

Passou, não pagou

O Setpes, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros da Grande Vitória, estima em mais de

R$ 3 milhões o prejuízo anual com o pulo de roleta.

Prisão preventiva

Sugestão de um internauta: “Os governadores do Rio deveriam ser presos antes de assumirem o cargo, para ganhar tempo”.

Quartel da Ufes

Quando vão fazer matérias na Ufes, fotojornalistas estão sendo abordados pelos vigilantes no campus de Goiabeiras. Os seguranças alegam que precisam saber “o que o profissional está fazendo ali”.

Vida dura

Casagrande não vai ter vida fácil na composição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. O governador eleito parece que ainda não tem um nome de total confiança para comandar o Legislativo a partir do ano que vem.

Sinuca de bico

Se optar por um deputado novato, corre o risco de desagradar os veteranos, que conhecem bem as engrenagens da Casa e podem trazer problemas para o governo. Se escolher um experiente, fere ambições de alguns novos parlamentares (que não são poucas).

Cariacica quer obras

O novo superintendente do DNIT-ES, Romeu Scheibe Neto, já entrou em contato com o prefeito Juninho para discutir a situação da BR 262 em Cariacica.

Entenderam?

Tema de uma palestra de linguística na Ufes: “Referenciação, análise e ensino: o papel da referenciação na produção de textos de alunos dos alunos de FLE, nível B2 de QECR”.

Como?

À coluna o professor explicou o que significa: “Quer dizer que eu estou analisando as respostas dos meus alunos às questões do método, tudo à luz da Linguística Textual”. Ah, bem, agora... ainda não deu pra entender.

Alô, doutor!