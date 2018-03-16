Do rio às dunas: ecotreino mostra Itaúnas em uma hora

Por volta das 17h, 17h30, você pode ir à ponte da Vila de Itaúnas, do lado da cidade, e à esquerda ir direto a um acesso que existe ao Rio Itaúnas. Ali, dá para fazer a opção de um passeio que vai te encantar do manancial até o ponto mais alto das dunas. Nele, você consegue aproveitar a brisa do mar para caminhar nos montes de areia e apreciar um belo pôr do sol. Além disso, já aproveitar o exercício para compensar a comidinha extra que aparece sempre que estamos em um lugar diferente.

Gazeta Online fez um percurso dando uma volta no Rio Itaúnas, de caiaque, seguiu por uma trilha mais curta que leva até as dunas e parou no topo da areia para apreciar o pôr do sol. Esse passeio é chamado de ecotreino. Isso porque ele mescla o dinamismo da ginástica com o contato com a natureza, usando ela mesma como cenário para o exercício. Existem ao menos seis opções de diferentes roteiros, mas você pode montar o seu próprio com valores que partem de R$ 30 por pessoa - com o acompanhamento de um condutor. Em um dos modelos mais simples, que dura cerca de uma hora, a reportagem dofez um percurso dando uma volta no Rio Itaúnas, de caiaque, seguiu por uma trilha mais curta que leva até as dunas e parou no topo da areia para apreciar o pôr do sol.

Para isso, o condutor acompanha o passeio e ainda cumpre o papel de guia de turismo, já que conta parte da história da região pela qual se está passando. Aliás, você sabia que a água do Rio Itaúnas tem uma coloração mais terrosa e escura por conta de rochas que estão imersas nele? Pois é. Além disso, toda a presença e o porquê da fauna e da flora presentes em cada cantinho do passeio são explicados.

As dunas ainda cobrem a história da região. Até a década de 60, a vila de pescadores era no local onde elas estão. A partir deste período, a cidade foi soterrada pelas dunas que avançaram sem dó em função do desmatamento. Os moradores mudaram a vila para perto do rio mas, volta e meia, partes de algumas construções antigas até reaparecem em meio às dunas, já que a areia, com a ação do vento, acaba de deslocando de tempos em tempos vagarosamente.

TRILHAS

Há cerca de cinco trilhas já montadas com estrutura de sinalização, em Itaúnas, que são independentes de qualquer programa de passeio. Assim, você pode acessá-las de graça. Umas maiores, outras menores, o que elas têm em comum é que são todas (bem) íngremes. Isso porque todas levam a um mesmo lugar: as dunas e a praia que fica um pouco mais à frente das dunas.

De metros a quilômetros, muita gente acaba optando por essas trilhas justamente no fim da tarde para poder, quando chegar ao topo das dunas, aproveitar o pôr do Sol. A entrada de todas essas trilhas ficam localizadas próximas à ponte da Vila de Itaúnas.

Inclusive, nesse trecho da praia o ideal é aproveitar os quiosques que ficam à beira-mar. Embora sejam poucos, as porções acabam saindo por, em média, R$ 60, e um almoço para três pessoas pode custar R$ 125 (preço de partida). O mar é calmo e uma boa pedida para as crianças. Só é preciso chegar cedo, porque a faixa de areia é pequena. Geralmente, os quiosques disponibilizam cadeiras e sombrinhas sem custos extras para os clientes.

SERVIÇO

Como chegar: de Vitória, são cerca de 266 quilômetros. O acesso é pela BR 101 até a entrada para Conceição da Barra. De lá, são 27 quilômetros até a Vila de Itaúnas.

Estrutura: os passeios são pagos, mas também há a opção das trilhas, que são de graça. Na praia das dunas, há alguns quiosques, mas eles ficam frequentemente lotados, então algumas pessoas preferem levar algo de casa ou do hotel.