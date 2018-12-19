Desfile de figurinos e de gafes na diplomação dos eleitos no TRE

A cerimônia de diplomação dos eleitos nesta quarta-feira (19), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Vitória, foi marcada por gafes e desfile de figurinos. O acompanhante da vice-governadora eleita, Jacqueline Moraes (PSB), foi o marido dela: o ex-presidente da Câmara de Cariacica, Adilson Avelina. Ela ficou chateada quando soube que ele só poderia se sentar lá no fundão do auditório. Cerca de 40 minutos após o início da cerimônia, o marido foi conduzido por assessores do TRE até a primeira fila, onde por fim se sentou.
NATAL DE MAGNO
Falando em cônjuges, o senador Magno Malta (PR), não reeleito, não apareceu para prestigiar a diplomação da esposa, a cantora gospel Lauriete (PR), eleita deputada federal. Segundo a assessoria do senador, ele está em visita a Israel, a convite da embaixada do país. Magno está em Belém, a cidade-natal de Jesus Cristo.
MATEUSINHA
Dentro do auditório do TRE, cada eleito ou suplente a ser diplomado só teve direito a entrar com um acompanhante. Pois bem, na "bancada dos acompanhantes", quem roubou a cena foi o ex-prefeito de São Mateus e de Pedro Canário, Mateusão Vasconcelos.
Ele marcou presença ao lado da filha Claudete, que disputou a eleição a deputada estadual pelo Solidariedade (SDD). Com nome de urna de Claudete do Mateusão, ela tem 21 anos e ficou como primeira suplente da coligação do SDD com o PV e o PHS.
CLIMÃO
O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) chegou até a entrada do auditório do TRE, mas deu meia volta e se recusou a participar da cerimônia. O deputado reeleito fez questão de entrar no auditório acompanhado da esposa, de uma filha e da mãe, a vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas (PSB). O cerimonial não abriu a exceção. E ele se foi. Poderá pegar o diploma quando quiser, sem nenhum problema.
O auditório do TRE tem capacidade para 182 pessoas.
FIGURINO 1
Jacqueline Moraes usou cílios postiços, cabelo preso e brincos de pedras verdes combinando com a saia. A socialista fez uma dedicatória exibindo com orgulho o diploma nas mãos: "Eu dedico a todas as mulheres negras e às mulheres da periferia".
FIGURINO 2
Já Iriny Lopes, única deputada estadual eleita pelo PT, marcou posição na escolha do visual. Trajou vestido longo vermelhão. Iriny deu um longo e afetuoso abraço em Casagrande, de quem é uma parceira política histórica, e também na futura primeira-dama, Dona Virgínia.
FIGURINO 3
Mas, no quesito figurino, quem roubou a cena foi Capitão Assumção (PSL), deputado eleito, que foi à cerimônia fardado e ostentando uma série de medalhas e condecorações. Ele é oficial da Polícia Militar.
QUEM É ESSA?
Em outra gafe, o locutor chamou Maria Helena (sic) Dadalto para subir ao palco e receber o seu diploma como primeira suplente da coligação do PTC na Assembleia. Na verdade, ele quis dizer Maria Eliana Dadalto, ou apenas Eliana Dadalto, a deputada estadual de Linhares.
QUEM SÃO ESSES?
Por outro lado, alguns deputados eleitos, ao serem convidados ao palco pelo nome completo e verdadeiro, geraram interrogações na plateia. Quem é Adonias Marques? Ah, tá, Torino Marques (PSL). E quem é esse Alexandre de Araújo Marçal? Ah, ok, é o Xambinho (Rede). Os dois foram eleitos para o primeiro mandato na Assembleia.