Desfile de figurinos e de gafes na diplomação dos eleitos no TRE

A vice-governadora, Jacqueline Moraes Crédito: Vitor Vogas

A cerimônia de diplomação dos eleitos nesta quarta-feira (19), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Vitória, foi marcada por gafes e desfile de figurinos. O acompanhante da vice-governadora eleita, Jacqueline Moraes (PSB), foi o marido dela: o ex-presidente da Câmara de Cariacica, Adilson Avelina. Ela ficou chateada quando soube que ele só poderia se sentar lá no fundão do auditório. Cerca de 40 minutos após o início da cerimônia, o marido foi conduzido por assessores do TRE até a primeira fila, onde por fim se sentou.

NATAL DE MAGNO

Lauriete (PR), deputada federal eleita Crédito: Vitor Vogas

Falando em cônjuges, o senador Magno Malta (PR), não reeleito, não apareceu para prestigiar a diplomação da esposa, a cantora gospel Lauriete (PR), eleita deputada federal. Segundo a assessoria do senador, ele está em visita a Israel, a convite da embaixada do país. Magno está em Belém, a cidade-natal de Jesus Cristo.

MATEUSINHA

Dentro do auditório do TRE, cada eleito ou suplente a ser diplomado só teve direito a entrar com um acompanhante. Pois bem, na "bancada dos acompanhantes", quem roubou a cena foi o ex-prefeito de São Mateus e de Pedro Canário, Mateusão Vasconcelos.

Claudete do Mateusão e o próprio Crédito: Vitor Vogas

Ele marcou presença ao lado da filha Claudete, que disputou a eleição a deputada estadual pelo Solidariedade (SDD). Com nome de urna de Claudete do Mateusão, ela tem 21 anos e ficou como primeira suplente da coligação do SDD com o PV e o PHS.

CLIMÃO

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) chegou até a entrada do auditório do TRE, mas deu meia volta e se recusou a participar da cerimônia. O deputado reeleito fez questão de entrar no auditório acompanhado da esposa, de uma filha e da mãe, a vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas (PSB). O cerimonial não abriu a exceção. E ele se foi. Poderá pegar o diploma quando quiser, sem nenhum problema.

O auditório do TRE tem capacidade para 182 pessoas.

FIGURINO 1

A vice-governadora eleita, Jacqueline Moraes (PSB) Crédito: Divulgação

Jacqueline Moraes usou cílios postiços, cabelo preso e brincos de pedras verdes combinando com a saia. A socialista fez uma dedicatória exibindo com orgulho o diploma nas mãos: "Eu dedico a todas as mulheres negras e às mulheres da periferia".

FIGURINO 2

Já Iriny Lopes, única deputada estadual eleita pelo PT, marcou posição na escolha do visual. Trajou vestido longo vermelhão. Iriny deu um longo e afetuoso abraço em Casagrande, de quem é uma parceira política histórica, e também na futura primeira-dama, Dona Virgínia.

FIGURINO 3

Mas, no quesito figurino, quem roubou a cena foi Capitão Assumção (PSL), deputado eleito, que foi à cerimônia fardado e ostentando uma série de medalhas e condecorações. Ele é oficial da Polícia Militar.

Capitão Assumção (PSL), deputado estadual eleito Crédito: Vitor Vogas

QUEM É ESSA?

Em outra gafe, o locutor chamou Maria Helena (sic) Dadalto para subir ao palco e receber o seu diploma como primeira suplente da coligação do PTC na Assembleia. Na verdade, ele quis dizer Maria Eliana Dadalto, ou apenas Eliana Dadalto, a deputada estadual de Linhares.

QUEM SÃO ESSES?