Veja as vagas para cursos de qualificação em Guarapari

O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 60 são destinadas aos moradores do município de Guarapari. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
E.E.E.F.M. “Doutor Silva Mello”
Local: Rua Horácio Santana, 155, Parque Areia Preta
Vagas exclusivas para moradores de Parque Areia Preta:
- Porteiro (80h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Total: 60