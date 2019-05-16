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Qualificar ES

Veja as vagas para cursos de qualificação em Guarapari

Interessados devem morar no bairro onde está sendo oferecido a oportunidade; inscrições até 26 de maio

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 16:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2019 às 16:12
Vagas para o curso de porteiro Crédito: Reprodução internet
O governo do Espírito Santo abriu mais de 8 mil vagas em cursos de qualificação profissionais. Do total de oportunidades, 60 são destinadas aos moradores do município de Guarapari. É bom lembrar que para participar é necessário morar no bairro onde é oferecida a oportunidade.
Veja as vagas oferecidas pelo Programa Qualificar ES
As inscrições já estão abertas e seguem até 26 de maio de 2019, no site www.qualificar.es.gov.br. A seleção será por ordem de inscrição.
CONFIRA AS VAGAS E ONDE OS CURSOS SERÃO REALIZADOS
E.E.E.F.M. “Doutor Silva Mello”
Local: Rua Horácio Santana, 155, Parque Areia Preta
Vagas exclusivas para moradores de Parque Areia Preta:
- Porteiro (80h): 30
- Auxiliar de recursos humanos (80h): 30
Total: 60
 

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