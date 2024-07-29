Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • TRF5 divulga edital de concurso com salário de até R$ 13 mil
Técnico e analista

TRF5 divulga edital de concurso com salário de até R$ 13 mil

Oportunidades são seis estados do Nordeste; candidatos precisam ter o nível superior.  Inscrições poderão ser feitas de 30 de julho a 27 de agosto
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jul 2024 às 11:30

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 11:30

Justiça Federal em Sergipe
Justiça Federal em Sergipe Crédito: Divulgação/TRF5
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) divulgou nesta segunda-feira (29) o edital de abertura de concurso público para os cargos de técnicos e analistas em seis estados. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva em várias áreas com salários que chegam a R$ 13,9 mil. Os candidatos precisam ter o nível superior.
O órgão engloba os seguintes estados: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
As inscrições poderão ser feitas de 30 de julho a 27 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). 

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS
Haverá formação de cadastro de reserva para diferentes especialidades para técnicos e analistas.
  • Técnico judiciário
  • Área Administrativa
  • Área Administrativa - agente de Polícia Judicial
  • Área de Apoio Especializado em Contabilidade
  • Analista judiciário
  • Área Administrativa
  • Apoio especializado - Análise de Dados
  • Apoio especializado - Análise de Sistemas de Informação
  • Apoio especializado - Arquitetura
  • Apoio especializado - Arquivologia
  • Apoio especializado - Biblioteconomia
  • Apoio especializado - Comunicação Social
  • Apoio especializado - Contabilidade
  • Apoio especializado - Engenharia Civil
  • Apoio especializado - Engenharia Elétrica
  • Apoio especializado - Engenharia Mecânica
  • Apoio especializado - Estatística
  • Apoio especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (TI)
  • Apoio especializado - Medicina (Clínica Geral)
  • Apoio especializado - Medicina (Psiquiatria)
  • Apoio especializado - Odontologia
  • Apoio especializado - Psicologia
  • Apoio especializado - Segurança da Informação
  • Apoio especializado - Suporte em Tecnologia da Informação
  • Área Judiciária
  • Área Judiciária - oficial de justiça avaliador federal
ESCOLARIDADE
Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior. No caso de técnico judiciário - área Administrativa serão aceitas graduações em qualquer área.
REMUNERAÇÃO
  • Analista judiciário: R$ 13.994,78
  • Técnico judiciário: R$ 8.529,65
Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.
INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 30 de julho até as 23 horas do dia 27 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). 
Será possível realizar duas inscrições, uma vez que as provas serão aplicadas em turnos diferentes.
TAXA DE INSCRIÇÃO
  • Técnico: R$ 75
  • Analista: R$ 110
O pagamento deve ser feito até o dia 28 de agosto.
ISENÇÃO
Podem pedir isenção do valor os candidatos membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico); e doadores de medula óssea. As solicitações podem ser feitas nos dias 30 de julho a 1º de agosto, pelo portal do IBFC, mediante envio da documentação comprobatória das condições.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os testes objetivos contarão com 60 questões, sendo 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.
A prova discursiva contará com estudo de caso sobre conhecimentos específicos, com 10 a 15 linhas, para alguns cargos, e redação para outros.
Os exames serão aplicados no dia 13 de outubro.

LEIA MAIS

Correios, BNDES e Ifes: quase 42 mil vagas em concursos e seleções

Correios abrem concurso com 33 vagas e salário de até R$ 6,8 mil

BNDES abre concurso com 900 vagas e salário de R$ 20 mil

Concurso para diplomatas tem 50 vagas e salário de R$ 21 mil

Prefeitura da Serra abre concurso com 271 vagas e salário de R$ 12 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados