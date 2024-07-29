TRF5 divulga edital de concurso com salário de até R$ 13 mil

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) divulgou nesta segunda-feira (29) o edital de abertura de concurso público para os cargos de técnicos e analistas em seis estados. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva em várias áreas com salários que chegam a R$ 13,9 mil. Os candidatos precisam ter o nível superior.
O órgão engloba os seguintes estados: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
As inscrições poderão ser feitas de 30 de julho a 27 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
Saiba mais sobre o concurso
VAGAS
Haverá formação de cadastro de reserva para diferentes especialidades para técnicos e analistas.
- Técnico judiciário
- Área Administrativa
- Área Administrativa - agente de Polícia Judicial
- Área de Apoio Especializado em Contabilidade
- Analista judiciário
- Área Administrativa
- Apoio especializado - Análise de Dados
- Apoio especializado - Análise de Sistemas de Informação
- Apoio especializado - Arquitetura
- Apoio especializado - Arquivologia
- Apoio especializado - Biblioteconomia
- Apoio especializado - Comunicação Social
- Apoio especializado - Contabilidade
- Apoio especializado - Engenharia Civil
- Apoio especializado - Engenharia Elétrica
- Apoio especializado - Engenharia Mecânica
- Apoio especializado - Estatística
- Apoio especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (TI)
- Apoio especializado - Medicina (Clínica Geral)
- Apoio especializado - Medicina (Psiquiatria)
- Apoio especializado - Odontologia
- Apoio especializado - Psicologia
- Apoio especializado - Segurança da Informação
- Apoio especializado - Suporte em Tecnologia da Informação
- Área Judiciária
- Área Judiciária - oficial de justiça avaliador federal
ESCOLARIDADE
Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior. No caso de técnico judiciário - área Administrativa serão aceitas graduações em qualquer área.
REMUNERAÇÃO
- Analista judiciário: R$ 13.994,78
- Técnico judiciário: R$ 8.529,65
Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.
INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 30 de julho até as 23 horas do dia 27 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
Será possível realizar duas inscrições, uma vez que as provas serão aplicadas em turnos diferentes.
TAXA DE INSCRIÇÃO
- Técnico: R$ 75
- Analista: R$ 110
O pagamento deve ser feito até o dia 28 de agosto.
ISENÇÃO
Podem pedir isenção do valor os candidatos membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico); e doadores de medula óssea. As solicitações podem ser feitas nos dias 30 de julho a 1º de agosto, pelo portal do IBFC, mediante envio da documentação comprobatória das condições.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
Os testes objetivos contarão com 60 questões, sendo 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.
A prova discursiva contará com estudo de caso sobre conhecimentos específicos, com 10 a 15 linhas, para alguns cargos, e redação para outros.
Os exames serão aplicados no dia 13 de outubro.