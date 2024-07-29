TRF5 divulga edital de concurso com salário de até R$ 13 mil

Justiça Federal em Sergipe Crédito: Divulgação/TRF5

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) divulgou nesta segunda-feira (29) o edital de abertura de concurso público para os cargos de técnicos e analistas em seis estados. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva em várias áreas com salários que chegam a R$ 13,9 mil. Os candidatos precisam ter o nível superior.

O órgão engloba os seguintes estados: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Saiba mais sobre o concurso

VAGAS

Haverá formação de cadastro de reserva para diferentes especialidades para técnicos e analistas.

Técnico judiciário

Área Administrativa

Área Administrativa - agente de Polícia Judicial

Área de Apoio Especializado em Contabilidade

Analista judiciário

Área Administrativa

Apoio especializado - Análise de Dados

Apoio especializado - Análise de Sistemas de Informação

Apoio especializado - Arquitetura

Apoio especializado - Arquivologia

Apoio especializado - Biblioteconomia

Apoio especializado - Comunicação Social

Apoio especializado - Contabilidade

Apoio especializado - Engenharia Civil

Apoio especializado - Engenharia Elétrica

Apoio especializado - Engenharia Mecânica

Apoio especializado - Estatística

Apoio especializado - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (TI)

Apoio especializado - Medicina (Clínica Geral)

Apoio especializado - Medicina (Psiquiatria)

Apoio especializado - Odontologia

Apoio especializado - Psicologia

Apoio especializado - Segurança da Informação

Apoio especializado - Suporte em Tecnologia da Informação

Área Judiciária

Área Judiciária - oficial de justiça avaliador federal

ESCOLARIDADE

Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior. No caso de técnico judiciário - área Administrativa serão aceitas graduações em qualquer área.

REMUNERAÇÃO

Analista judiciário: R$ 13.994,78

Técnico judiciário: R$ 8.529,65

Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.393,10.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 30 de julho até as 23 horas do dia 27 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Será possível realizar duas inscrições, uma vez que as provas serão aplicadas em turnos diferentes.

TAXA DE INSCRIÇÃO

Técnico: R$ 75

R$ 75 Analista: R$ 110

O pagamento deve ser feito até o dia 28 de agosto.

ISENÇÃO

Podem pedir isenção do valor os candidatos membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico); e doadores de medula óssea. As solicitações podem ser feitas nos dias 30 de julho a 1º de agosto, pelo portal do IBFC, mediante envio da documentação comprobatória das condições.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

Os testes objetivos contarão com 60 questões, sendo 20 questões de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos.

A prova discursiva contará com estudo de caso sobre conhecimentos específicos, com 10 a 15 linhas, para alguns cargos, e redação para outros.