Professores vão dar aula nos cursos técnicos oferecidos pela Sedu Crédito: Divulgação/Sedu

remuneração varia de R$ 1.292,09 a R$ 3.732,67, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. As chances são para atuar nas áreas de eletrotécnica, mecânica, meio ambiente, segurança do trabalho e tecnologia.

Your browser does not support the audio element. Sedu abre seleção para professor de curso técnico

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site www.selecao.es.gov.br das 10 horas do dia 27 de junho até as 17 horas do dia 3 de julho de 2019.

De acordo com o edital, a seleção contará com duas etapas, sendo a primeira de inscrição e a segunda da comprovação de títulos e formalização do contrato.

CONFIRA AS ÁREA DE ATUAÇÃO

Administração

Requisitos: Superior em Administração Superior em Administração Pública Superior em Gestão da Qualidade Superior em Processos Gerenciais (Gestão Empresarial)

Municípios: Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa

Possibilidade de Disciplinas: Administração Financeira; Cultura e Socialização Organizacional; Gestão Financeira; Métodos e Técnicas Administrativas; Organização e Técnicas Comerciais; Produção e Qualidade Teoria Geral da Administração e outras disciplinas da área específica.

Ciências Contábeis

Requisitos: Nível superior em Ciências Contábeis

Municípios: Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, São Mateus e Santa Maria de Jetibá.

Possibilidade de Disciplinas: Contabilidade de Custos; Custos Logísticos; Introdução a Contabilidade e outras disciplinas da área específica.

Direito

Requisito: Superior em Direito

Município: Guaçuí

Possibilidade de Disciplinas: Legislação Comercial/Estatuto do Consumidor

Economia

Requisito: Superior em Ciências Econômicas

Municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Guarapari, São Mateus, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.

Possibilidade de Disciplinas: Economia; Economia e mercado; Introdução a Economia e outras disciplinas da área específica.

Empreendedorismo

Requisito: Superior em Administração ou Economia

Municípios: Cachoeiro de Itapemirim, Conceição da Barra, São Mateus, Santa Maria de Jetibá e Vila Velha.

Possibilidade de Disciplinas: Empreendedorismo e outras disciplinas da área específica.

Estatística Aplicada

Requisito: Superior em Estatística

Municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Guarapari, São Mateus, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra, Vila Velha e Vitória.

Possibilidade de Disciplinas: Estatística e outras disciplinas da área específica.

Ética

Requisito: Superior em Filosofia, Sociologia, Ciências Sociais ou Psicologia.

Municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, São Mateus e Santa Teresa

Possibilidade de Disciplinas: Ética Profissional e Relações Humanas; Ética e Relação Humana e outras disciplinas da área específica.

Libras

Requisito: Licenciatura Plena acrescido de Declaração comprovando tutoria no Curso Letras/Libras e Prolibras (MEC) de Ensino de Libras, Nível Superior; Licenciatura Plena acrescido da certificação do Prolibras (MEC) e de formação em Libras com carga horária mínima de 120 horas; Superior em Libras.

Município: Colatina

Possibilidade de Disciplinas: Análise do Discurso I; Introdução a Libras-Língua Brasileira de Sinais; Expressão Facial e Corporal; Libras I - Língua Brasileira de Sinais I; Laboratório de Interpretação I; Relações Históricas, Políticas e Sociais das Comunidades Surdas e dos Intérpretes; Libras III - Escrita de Sinais III; Laboratório de Interpretação III (Espaço da Educação) e outras disciplinas da área específica.

Língua Estrangeira - Inglês técnico

Requisito: Superior em Inglês. Superior em Letras com Habilitação em Português/Inglês.

Municípios: Aracruz, Conceição da Barra, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa

Possibilidade de Disciplinas: Inglês Instrumental e outras disciplinas da área específica.

Língua Portuguesa

Requisito: Superior em Letras Português. Superior em Letras com Habilitação em Português/Inglês.

Município: Guaçuí

Possibilidade de Disciplinas: Português Instrumental; e outras disciplinas da área específica.

Logística

Requisito: Superior em Comércio Exterior; Superior em Gestão de Transportes e Logísticas; Superior em Gestão Portuária Superior em Logística Superior em Logística Empresarial; Superior em Administração com habilitação e/ ou especialização em Logística.

Municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, Guarapari, São Mateus, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Vila Velha.

Possibilidade de Disciplinas: Administração de Logística; Administração de Estoque e Armazenamento; Cadeia de suprimentos; Comércio internacional; Gestão de transporte e Distribuição; Introdução a Logística; Logística; Logística Fiscal e outras disciplinas da área específica.

Marketing

Requisito: Superior em Comunicação Social; Superior em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda; Superior em Marketing; Superior em Marketing e Vendas; Superior em Publicidade e Propaganda; Superior em Administração com habilitação e/ ou especialização em Marketing.

Municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, São Mateus, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.

Possibilidade de Disciplinas: Marketing Organizacional; Técnica de Vendas e outras disciplinas da área específica.

Matemática

Requisito: Superior em Matemática

Municípios: Conceição da Barra, Guaçuí, Guarapari e Santa Maria de Jetibá.

Possibilidade de Disciplinas: Matemática Financeira; Matemática Financeira e Fundamentos da Estatística e outras disciplinas da área específica.

Meio Ambiente

Requisito: Superior em Agronomia; Superior em Engenharia Florestal.

Municípios: Cariacica, Conceição da Barra e São Mateus

Possibilidade de Disciplinas: Gestão de Meio Ambiente e outras disciplinas da área específica.

Psicologia

Requisito: Superior em Psicologia

Municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, São Mateus, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra e Vila Velha.

Possibilidade de Disciplinas: Formação Humana e Relações Interpessoais; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia comportamental; Psicologia de Educação de Surdos e outras disciplinas da área específica.

Recursos Humanos

Requisito: Superior em Gestão de Recursos Humanos; Superior em Recursos Humanos; Superior em Administração com ênfase em Recursos Humanos; Superior em Administração com Habilitação e/ ou Especialização em Recursos Humanos.

Municípios: Aracruz, Colatina, Conceição da Barra, Guarapari, São Mateus e Santa Maria de Jetibá

Possibilidade de Disciplinas: Introdução a Recursos Humanos; Planos de Cargos e Salários; Recrutamento e Seleção; Treinamento e Avaliação de Desempenho e outras disciplinas da área específica.

Segurança do Trabalho

Requisito: Superior em Engenharia com habilitação e/ou especialização em Segurança do Trabalho; Superior em Segurança no Trabalho; Superior em Arquitetura com Habilitação e/ou especialização em Segurança do Trabalho.

Municípios: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, Guaçuí, São Mateus e Santa Maria de Jetibá

Possibilidade de Disciplinas: Ambiente, saúde e segurança no trabalho; Segurança do Trabalho e Saúde; Segurança no Trabalho e outras disciplinas da área específica.

Tecnologia

Requisito: Superior em Administração com ênfase em Análise de Sistema; Superior em Análise de Sistemas; Superior em Desenvolvimento e Análise de Sistemas; Superior em Banco de Dados; Superior em Desenvolvimento de Sistemas; Superior em Ciência da Computação; Superior em Engenharia da Computação; Superior em Gestão da Informação; Superior em Gestão da Tecnologia da Informação; Superior em Informática; Superior em Jogos Digitais; Superior em Processamento de Dados; Superior em Redes de Computadores; Superior em Redes de Computação; Superior em Segurança da Informação; Superior em Sistemas de Informação; Superior em Sistemas para Internet; Superior em Matemática Aplicada à Computação; Superior em Computação; Superior em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Municípios: Aracruz, Conceição da Barra, Guaçuí, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa

Possibilidade de Disciplinas: Informática; Informática e Sistemas de Informação; Sistema de informação; Informática Básica; Fundamentos de Hardware; Análise e Projetos de Sistemas; Instalação e Manutenção de Computadores; Técnica de Design e Comunicação Visual; Introdução a Orientação a Objetos e outras disciplinas da área específica.

* Para fins deste processo seletivo o nível Superior compreende Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo.