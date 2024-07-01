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Saúde

Prefeitura da Serra abre inscrições de concurso com 375 vagas nesta segunda

Remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38, de acordo com o cargo; interessados podem se inscrever até 6 de agosto, no site do Idcap
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2024 às 10:32

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 10:32

Fachada da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra vai contratar servidores da área da Saúde Crédito: Divulgação | PMS
As inscrições para o concurso público da Prefeitura da Serra começam às 17 horas desta segunda-feira (1º). A oferta é de 375 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 7.808,38.
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 6 de agosto de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame.  A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 85 para os de ensino superior.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de setembro.
A prefeitura deve divulgar nos próximos dias mais um edital de concurso publico. A seleção deve oferecer 230 vagas para área administrativa. 

Confira detalhes do edital

VAGAS
375
  • CARGOS
  • Auxiliar de saúde bucal (30)
  • Técnico em enfermagem (60)
  • Técnico em saúde bucal (1)
  • Técnico de laboratório (1)
  • Cirurgião dentista - clínico geral (20)
  • Cirurgião dentista - odontopediatria (6)
  • Cirurgião dentista - bucomaxilofacial (1)
  • Cirurgião dentista - endodontia (1)
  • Cirurgião dentista - pacientes com necessidades especiais (1)
  • Cirurgião dentista - periodontia (1)
  • Cirurgião dentista - prótese dentária (1)
  • Enfermeiro 30 horas (3)
  • Enfermeiro 40 horas (30)
  • Epidemiologista (1)
  • Farmacêutico 30 horas (5)
  • Farmacêutico 40 horas (25)
  • Fonoaudiólogo (6)
  • Fisioterapeuta (6)
  • Médico cirurgião geral (5)
  • Médico alergista adulto (1)
  • Médico alergista pediátrico (1)
  • Médico angiologista (1)
  • Médico geriatra (5)
  • Médico ginecologista obstetra (20)
  • Médico hematologista (1)
  • Médico mastologista (1)
  • Médico nefrologista (1)
  • Médico ortopedista (3)
  • Médico clínico geral (50)
  • Médico pediatra (40)
  • Médico cardiologista adulto (6) 
  • Médico cardiologista pediátrico (1)
  • Médico dermatologista (8)
  • Médico endocrinologista adulto (6)
  • Médico endocrinologista pediátrico (1)
  • Médico gastroenterologista (2)
  • Médico infectologista (2)
  • Médico neurologista adulto (3)
  • Médico neurologista pediátrico (3)
  • Médico otorrinolaringologista (3)
  • Médico pneumologista adulto (1)
  • Médico pneumologista pediátrico (1)
  • Médico psiquiatra (5)
  • Médico urologista (2)
  • Médico reumatologista (2)
  • Musicoterapeuta (1)
SALÁRIO
A remuneração varia de R$ 1.485 a R$ 1.980 para os cargos de níveis médio e técnico de R$ 3.904,19 a R$ 7.808,38 para os de nível superior.
INSCRIÇÕES
Das 17 horas do dia  1º de julho até as 23h59 de 6 de agosto de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 
TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de participação é de R$ 65 para cargos de níveis médio e técnico e de R$ 85 para os de ensino superior.
QUEM PODE PEDIR A ISENÇÃO?
Podem pedir isenção do valor os seguintes candidatos:
  • Hipossuficiente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda 
  • Doador de sangue fidelizado
  • Doador de medula óssea
  • Portador de deficiência
  • Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar
As solicitações devem ser feitas no período de 1º a 3 de julho.
ETAPAS
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, para todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá também avaliação de títulos
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 8 de setembro.
O QUE CAI NA PROVA?
Os testes contarão com questões de:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico-Matemático 
  • Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal
  • Informática Básica
  • Saúde Pública 
  • Conhecimentos Específicos
VALIDADE
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.

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