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Contratação da empresa

PM e Corpo de Bombeiros terão edital em maio

Serão 417 vagas para candidatos que tenham o nível médio

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 12:34
Polícia Militar em atuação nas ruas do Estado Crédito: Sesp / Divulgação
 Mais um importante passo foi dado para a realização dos concursos públicos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O contrato com o Instituto AOCP que vai organizar os certames foi assinado pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Nylton Rodrigues. Os editais serão publicado em maio.
Ao todo, serão 417 vagas nos dois concursos. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. Será exigido nível médio de escolaridade.
A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.
A expectativa é de
que 60 mil pessoas participem dos concursos. Para o secretário Nylton Rodrigues é um grande passo dado para realização dos concursos. Reforçou ainda que o planejamento será, a partir do próximo ano, que as seleções sejam mais enxutas, objetivas para recompor os efetivos.
O processo seletivo contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.
O governo do Estado também anunciou a contratação de 20 oficiais médicos para o Hospital da Polícia Militar. No entanto, as regras virão separadas das demais.
 

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