PM e Corpo de Bombeiros terão edital em maio

Polícia Militar em atuação nas ruas do Estado Crédito: Sesp / Divulgação

Mais um importante passo foi dado para a realização dos concursos públicos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O contrato com o Instituto AOCP que vai organizar os certames foi assinado pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Nylton Rodrigues. Os editais serão publicado em maio.

Ao todo, serão 417 vagas nos dois concursos. Para a PM serão 310 oportunidades, distribuídas pelos cargos de soldado (250), oficial (30) e músico (10). Para bombeiros, são 120 soldados e 7 oficiais. Será exigido nível médio de escolaridade.

A remuneração é de R$ 3.272,06 para soldados e R$ 6.716,48 para oficiais. Já estão inclusos a escala extra e o auxílio alimentação.

A expectativa é de

que 60 mil pessoas participem dos concursos. Para o secretário Nylton Rodrigues é um grande passo dado para realização dos concursos. Reforçou ainda que o planejamento será, a partir do próximo ano, que as seleções sejam mais enxutas, objetivas para recompor os efetivos.

O processo seletivo contará com provas objetivas, teste de aptidão física, exame psicossomático, exame de saúde, investigação social e teste toxicológico.

O governo do Estado também anunciou a contratação de 20 oficiais médicos para o Hospital da Polícia Militar. No entanto, as regras virão separadas das demais.