Os concursos públicos federais e do ES previstos para 2023

Governo do ES, governo federal e Tribunal de Justiça preparam concurso Crédito: Montagem Canva

Com a chegada de um novo ano, aumenta a expectativa para a conquista da tão sonhada oportunidade no mercado de trabalho. E a carreira pública é uma das opções de milhares de candidatos Brasil afora em 2023. Seja pela estabilidade seja pela remuneração, fato é que Estados, municípios e a União preveem mais de 58 mil vagas para cargos de vários níveis de escolaridade, com ganhos que podem passar de R$ 22 mil mensais.

previsão e não há garantia de que todas as oportunidades serão de fato abertas. Somente na esfera federal, a previsão é de que sejam abertas 55.189 novas vagas, sendo 47.834 postos para o Poder Executivo, 6.522 para o Judiciário, 520 vagas para o Legislativo, 225 vagas para o Ministério Público da União e 88 vagas para a Defensoria Pública da União. É bom lembrar que se trata dee não há garantia de que todas as oportunidades serão de fato abertas.

Além dos concursos federais, também há previsão de abertura de seleções no Espírito Santo, totalizando quase duas mil chances.

Segundo o diretor de Mentoria e Coaching do Gran Cursos Online, Fernando Mesquita, 2023 tende a ser um ano muito positivo para concursos.

“A área de segurança pública, com certeza, seguirá tendo relevância, como teve durante a pandemia. Mas, considerando que muitos concursos foram realizados no país, há espaço para que outras provas surjam. Além disso, há previsão de certames em diversos órgãos que estavam represados há alguns anos. Como exemplo, há concursos do Ministério do Trabalho, carreira de analista do INSS , ministérios que serão reinstituídos, Agências Reguladoras, além de empresas públicas e sociedades de economia mista”, afirma.

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca que também haverá inúmeras oportunidades nos governos estaduais, incluindo o do Espírito Santo, e em prefeituras. No âmbito dos Estados, há previsão de muitos processos seletivos em secretarias locais e Tribunais de Justiça Brasil afora.

Inscrições abertas

E quem quer aproveitar o início do ano para garantir a participação em um concurso público deve ficar atento. Isso porque alguns órgãos já publicaram seus editais e terão as provas aplicadas em 2023.

Outro certame é o do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). A oferta é de 34 vagas, com salários que variam de R$ 3.339 a R$ 6.582,60. Os interessados têm até 25 de janeiro de 2023 para se inscrever no site do Instituto AOCP.

O concurso da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai preencher oito vagas para o cargo de procurador. Os profissionais terão ganhos de R$ 22.016,07. O prazo para se inscrever será de 6 de janeiro a 7 de fevereiro, no site do Cebraspe.

Na esfera federal, o Banco do Brasil lançou edital com 6 mil vagas para escriturário, em duas áreas de atuação, sendo 4 mil para preenchimento imediato e 2 mil para formar cadastro reserva de pessoal. Para concorrer é necessário ter o ensino médio, com remuneração inicial de R$ 5.436,03, somando os benefícios. As inscrições seguem até 24 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio.

Também estão abertas as inscrições para o concurso da Receita Federal . São 699 vagas nas carreiras tributária e aduaneira. A remuneração chega a R$ 21.029,09, de acordo com a função. O atendimento aos candidatos vai até 19 de janeiro de 2023, n o site da FGV.

Por fim, a Advocacia-Geral da União (AGU) seleciona para o preenchimento de 300 vagas, distribuídas pelas seguintes carreiras: advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 21.014,49. As inscrições poderão ser feitas de 9 de janeiro a 7 de fevereiro, no site do Cebraspe.

Dicas para passar em concurso público

As matérias mais comuns que os editais costumam cobrar, segundo Ivone Goldner do CEP, são sempre Português, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Mas, caso o candidato queira ampliar sua competitividade e participar de vários certames, deve também iniciar os estudos quanto às disciplinas Raciocínio Lógico, Atualidades e Informática, bem como Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal e Direito Processual Penal.

“Disciplina é o principal trunfo para aprovação em concurso. Estudar, estudar, estudar... Esse é o lema para aqueles que desejam passar em qualquer concurso público. Dificilmente é possível conseguir uma vaga concorrida sem esforço e dedicação. Estudar pouco tempo e ser aprovado rápido não funciona no mundo dos concursos”, orienta Ivone.

Invista no estudo da Língua Portuguesa; No caso de concursos locais, estude com antecedência a legislação correlacionada à estrutura que realizará o certame; Quem deseja disputar as vagas em que se exijam conhecimentos gerais deve ficar atento ao que acontece no mundo; Abandonar o emprego para se dedicar aos estudos é uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela. Analise os prós e os contras. Nem sempre a atitude é necessária, e, muitas vezes, acaba contribuindo para a desestruturação do candidato, causando efeito contrário, diminuindo a competitividade; Separe pelo menos 3 horas diárias para estudo; Para conseguir aprovação não basta apenas investimento material, como cursos preparatórios, por exemplo. Também é importante investimento pessoal — renunciando a algumas horas de sono, de lazer e de convívio familiar; Fixe um prazo para alcançar seu objetivo (a aprovação); Mantenha a saúde física e psicológica — arrume tempo para atividades físicas e mantenha um bom relacionamento familiar; Faça um projeto de vida — coloque em um papel todas as suas atividades diárias, retire aquelas que não são prioridades ou que, embora importantes, possa abrir mão e encaixe ali suas horas de estudo (se não conseguir horas para estudar é porque isso não é sua prioridade); Leia sempre, pois aumenta a chance nas provas de português, redação e discursiva.

Dicas para quem quer começar a estudar

01 Escolha da área Estabelecer uma área para a qual prestará concursos. É mais rápida a aprovação quando o candidato aposta nos estudos direcionados. Contudo, o foco não deve ser um único concurso, mas sim um grupo de carreiras. O candidato deve eleger uma área de atuação, com base nas afinidades pessoais e nas perspectivas profissionais envolvidas. Assim, ele terá mais oportunidades quanto aos concursos que vão surgindo. 02 Carreiras As carreiras são agrupadas em áreas fiscais, legislativas, judiciárias, policiais etc. Dentro dos grupos, as seleções guardam muitas semelhanças nas matérias cobradas e nos conteúdos abordados. Quem estudou para o TRT-ES, por exemplo, tem muitas chances de ser aprovado em concursos do TJ-ES ou do TRE-ES, pois são da mesma área. 03 Bancas examinadoras Durante o período de preparação, o concurseiro deve se inscrever em concursos realizados pela mesma organizadora como um treino, o que certamente faz diferença na hora de participar da prova que realmente se quer. 04 Conhecimento Uma boa estratégia também é partir do mais difícil para o mais fácil. Se o candidato apostar em um concurso concorrido, com muitas matérias, para formar uma base ampla de conhecimento, como o de auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, terá um conhecimento tão amplo, que lhe dará competitividade para inúmeros outros cargos.