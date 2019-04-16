Oportunidades para quem quer entrar nas Forças Armadas

Aeronáutica está com dois concursos abertos para a contratação de novos militares Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Quem quer seguir carreira nas Forças Armadas deve ficar atento. Isso porque a Marinha e a Aeronáutica estão com inscrições abertas para quatro concursos de admissão.

Ao todo, são 1.440 vagas para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior. Só para se ter uma ideia, o um fuzileiro naval ganha em torno de R$ 1,5 mil após a formação. Os ganhos podem ser ainda maiores, a medida que os militar for evoluindo na carreira.

Os processos seletivos são compostos por várias etapas como prova objetiva, inspeção de saúde e Teste de Aptidão Física (TAF).

AERONÁUTICA

Estão abertas 180 vagas para o concurso de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do AR. O curso tem a duração de três anos. O candidato precisa ter concluído o ensino fundamental e não possuir menos de 14 anos nem completar 19 anos de idade, até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso.

Inscrições: Até 23 de abril, site Até 23 de abril, site www.fab.mil.br

AERONÁUTICA II

São três processos seletivos que totalizam 1.030 vagas em caráter temporário, para realização do Estágio de Adaptação Técnico (EAT), de Instrução Técnico (EIT), de Adaptação e Serviço (EAS) ou de Instrução e Serviço (EIS), de acordo com vaga almejada pelo candidato.

Inscrições: no site no site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br , até o dia 21 de abril.

MARINHA

A seleção tem como objetivo preencher 40 vagas para o curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. Os candidatos devem ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020, altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m (ambos os sexos), e ter concluído o ensino médio ou curso equivalente.

Inscrições: até o dia 29 de abril, no site até o dia 29 de abril, no site www.marinha.mil.br

MARINHA II

São 190 vagas para a Admissão ao Colégio Naval. Dentre os requisitos exigidos constam: ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental até a data prevista no edital; ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha.