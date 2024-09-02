Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Mais de 63 mil vagas previstas em concursos públicos federais para 2025
R$ 2 bi para gasto com pessoal

Mais de 63 mil vagas previstas em concursos públicos federais para 2025

Do total de postos, 5.952 são para criação (cargos novos) e 57.814 para provimento, ou seja, convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 14:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 set 2024 às 14:36
Congresso Nacional
Proposta de Orçamento foi encaminhado ao Congresso Nacional Crédito: Leonardo Sá/Agência Senado
governo federal prevê preencher 63.766 vagas por meio de concursos públicos em 2025. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o próximo ano, encaminhado ao Congresso Nacional na última sexta-feira (30). Segundo o secretário de Orçamento Federal, Claytan Montes, há reserva de cerca de R$ 2 bilhões para gastos com pessoal.
As oportunidades serão distribuídas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Do total de postos, 5.952 são para criação (cargos novos) e 57.814 para provimento, ou seja, convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos.
O texto segue para análise dos parlamentares da Comissão Mista do Congresso, onde deve receber emendas e votado em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e Senado Federal até dezembro. Após aprovação, a PLOA passará por sanção presidencial.
A distribuição ficará da seguinte forma:
  • Poder Executivo: 58.269 vagas (53.599 para provimento e 4.670 para criação)
  • Poder Judiciário: 4.673 vagas (3.524 para provimento e 1.149 para criação)
  • Poder Legislativo: 416 vagas (todas para provimento)
  • Defensoria Pública da União: 134 vagas (43 para provimento e 91 para criação)
  • Ministério Público da União: 274 vagas (232 para provimento e 42 para criação)
O texto não traz as carreiras em que terão vagas preenchidas. Sendo assim, os quantitativos representam apenas uma estimativa para criação ou provimento de novas oportunidades no serviço público, o que não significa que estas contratações estão autorizadas.
Os órgãos federais enviaram ao Ministério do Planejamento as solicitações para o preenchimento das oportunidades. Ao menos, 25 órgãos pediram abertura de novos certames. Entretanto, para que os concursos sejam abertos é necessário ter autorização da pasta. 
É importante ressaltar que Orçamento garantirá o provimento das vagas pelos aprovados no Concurso Nacional Unificado (CMU) e demais seleções que foram autorizadas este ano como Ibama e Previdência Social. O governo federal não descarta uma nova edição do Enem dos Concursos no ano que vem. 
O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2025 (PLOA) estipula receita e fixa as despesas públicas para o próximo ano, além de conter informações relevantes sobre editais e vagas em concurso público.

LEIA MAIS 

14 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 10 mil

Agência do ES, Ufes e Correios: mais de 24 mil vagas em concursos e seleções

Correios terão novo concurso com salários de até R$ 6.872,48; veja detalhes

Quatro concursos no ES para quem tem nível médio; salário de até R$ 10 mil

Edital do concurso da Polícia Penal do ES deve sair em março de 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados