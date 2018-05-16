Mais de 1,1 mil vagas para aprender uma profissão em Vitória e Viana

Entre as opções há vagas para design de sobrancelha Crédito: Divulgação

Moradores de Vitória e Viana já podem se inscrever para uma das 1.180 vagas para os cursos do Projeto OportunidadES. Ao todo são 39 cursos de graça para diversas oportunidades.

Em Vitória, as chances são para quem mora nos bairros Bonfim e Centro, enquanto que em Viana em Vila Bethânia e Soteco, em Viana.

As inscrições em Viana terminam no domingo (20) e em Vitória na segunda (21). O interessado deve se inscrever no site

. Os interessados precisam morar, preferencialmente, no bairro que oferece as vagas.

Para Viana, a oferta é de 600 vagas em 20 opções de cursos, como Porteiro, Confeitaria Básica, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Logística e Produção, entre outros. Já na Capital, são 580 vagas em 19 opções de áreas profissionais. Recepcionista, Cuidador Infantil, Panificação e Preparação de Salgados, são algumas opções.

Mais Vagas

Também estão abertas as inscrições para 515 vagas para o município de Vila Velha. Ao todo, 20 cursos de qualificação profissional estão disponíveis para escolha dos contemplados que devem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br . As inscrições terminam no domingo (20).

Essa é a quarta vez que o OportunidadES contempla todos os moradores de Vila Velha com cursos de qualificação. De acordo com o edital da oferta, as aulas acontecerão em três locais do bairro Jardim Marilândia: Movimento Comunitário de Jardim Marilândia, UMEF Izautina Almeida Fernandes e UMEI José Silverio Machado.

Confira os cursos

VITÓRIA

Bonfim

Local do curso: EMEF Prezideu Amorim, Rua Dr. Aluísio de Menezes, 220, Bonfim, Vitória.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30), cuidador infantil (30), montagem e manutenção de computadores (30), porteiro (30) e recepcionista (30).

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus Ministério Atos, Av. Hermínio Blackman, 439, Bonfim, Vitória

Cursos: Auxiliar de secretaria (30), balconista de farmácia (35), cuidador de idosos (35) e design de sobrancelhas (30).

Centro

Local do curso: Igreja Metodista Central, Rua Dr. Joao dos Santos Neves, 146, Centro, Vitória.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), confeitaria básica (30), decoração de festas (30), doces para festas (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30), fotografia (30), panificação (30), porteiro (30) e preparação de salgados (30).

VIANA

Soteco

Local do curso: EMEF Soteco, Rua Alfredo Cavaliere, S/N, Soteco, Viana.

Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de secretaria (30), confeitaria básica (30), balconista de farmácia (30) e design de sobrancelhas (30).

Local do curso: Igreja Católica de Soteco, Rua Alfredo Cavaliere, S/N, Soteco, Viana.

Cursos: Porteiro (30) e recepcionista (30).

Nova Bethânia

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus Nova Bethânia, Rua Nossa Senhora da Aparecida, 40, Nova Bethânia, Viana.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de secretaria (30), balconista de farmácia (30), confeitaria básica (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), doces para festas (30), maquiagem básica (30) e porteiro (30).