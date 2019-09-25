IBGE contrata 2.658 temporários; há vagas no Espírito Santo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar 2.658 temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Do total de oportunidades, 55 são para atuar no Espírito Santo. As regras da seleção foram publicadas nesta quarta-feira (25).
A oferta é de 1.343 vagas são para o cargo de coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. No ES, são 22 e 32 oportunidades, respectivamente.
A função de agente pede nível médio e a de coordenador exige nível superior e além da carteira de habilitação a partir da categoria "B".
Inicialmente, o IBGE havia divulgado que as vagas de coordenador também eram de nível médio, porém depois informou que o edital terá uma retificação com a mudança.
SALÁRIOS
As remunerações são de R$ 1.700 para agente censitário e R$ 3.100 para coordenador.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 14 horas do dia 15 de outubro, no site fgvprojetos.fgv.br. As taxas serão de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador.
O prazo de validade dos contratos será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades.
OUTROS EDITAIS
A seleção divulgada nesta quarta-feira (25), com 2.658, é a terceira de uma série de concursos para contratações temporárias que estão sendo realizados pelo órgão. Ao todo serão 234.416 vagas. O prazo para a publicação de todos os editais vai até maio de 2020. As chances são para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
O total oferecido de 1.315 vagas para agente e 1.343 para coordenador não correspondem à oferta inicialmente anunciada na autorização, que seria de 1.760 para agente censitário operacional, 600 para coordenador censitário de subárea 1. Além disso, neste novo edital também estava prevista a oferta de 800 para coordenador censitário de subárea 2.
Dos editais já publicados no concurso IBGE, o primeiro foi para o cargo de agente censitário, apenas em Minas Gerais, para o preenchimento de 209 vagas. O segundo contou com 400 postos de analista censitário, em todo o país
CONFIRA AS VAGAS
Agente censitário operacional
Vitória: 32
Coordenador censitário subárea
Vagas: 22, distribuídas pelos seguintes municípios:
- Alegre: 1
- Aracruz: 1
- Barra de São Francisco: 1
- Cachoeiro de Itapemirim: 1
- Cariacica: 1
- Colatina: 1
- Conceição da Barra: 1
- Guaçuí: 1
- Guarapari: 1
- Itapemirim:
- Iúna: 1
- Linhares: 1
- Marechal Floriano: 1
- Nova Venécia: 1
- Pancas: 1
- Santa Maria de Jetibá: 1
- São Mateus: 1
- Serra: 1
- Venda Nova do Imigrante: 1
- Vila Velha: 2
- Vitória: 1