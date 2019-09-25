IBGE contrata 2.658 temporários; há vagas no Espírito Santo

Profissionais vão trabalhar no Censo do IBGE Crédito: Reprodução | Arquivo

A oferta é de 1.343 vagas são para o cargo de coordenador censitário subárea e 1.315 para agente censitário operacional. No ES, são 22 e 32 oportunidades, respectivamente.

A função de agente pede nível médio e a de coordenador exige nível superior e além da carteira de habilitação a partir da categoria "B".

Inicialmente, o IBGE havia divulgado que as vagas de coordenador também eram de nível médio, porém depois informou que o edital terá uma retificação com a mudança.

SALÁRIOS

As remunerações são de R$ 1.700 para agente censitário e R$ 3.100 para coordenador.

fgvprojetos.fgv.br. As taxas serão de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 14 horas do dia 15 de outubro, no site. As taxas serão de R$ 42,50 para agente e R$ 58 para coordenador.

O prazo de validade dos contratos será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades.

OUTROS EDITAIS

A seleção divulgada nesta quarta-feira (25), com 2.658, é a terceira de uma série de concursos para contratações temporárias que estão sendo realizados pelo órgão. Ao todo serão 234.416 vagas . O prazo para a publicação de todos os editais vai até maio de 2020. As chances são para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

O total oferecido de 1.315 vagas para agente e 1.343 para coordenador não correspondem à oferta inicialmente anunciada na autorização, que seria de 1.760 para agente censitário operacional, 600 para coordenador censitário de subárea 1. Além disso, neste novo edital também estava prevista a oferta de 800 para coordenador censitário de subárea 2.

Dos editais já publicados no concurso IBGE, o primeiro foi para o cargo de agente censitário, apenas em Minas Gerais, para o preenchimento de 209 vagas. O segundo contou com 400 postos de analista censitário, em todo o país

CONFIRA AS VAGAS

Agente censitário operacional

Vitória: 32

Coordenador censitário subárea

Vagas: 22, distribuídas pelos seguintes municípios:

- Alegre: 1

- Aracruz: 1

- Barra de São Francisco: 1

- Cachoeiro de Itapemirim: 1

- Cariacica: 1

- Colatina: 1

- Conceição da Barra: 1

- Guaçuí: 1

- Guarapari: 1

- Itapemirim:

- Iúna: 1

- Linhares: 1

- Marechal Floriano: 1

- Nova Venécia: 1

- Pancas: 1

- Santa Maria de Jetibá: 1

- São Mateus: 1

- Serra: 1

- Venda Nova do Imigrante: 1

- Vila Velha: 2

- Vitória: 1