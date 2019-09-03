Governo do ES vai abrir 3.221 vagas de estágio até 2022

O governo do Espírito Santo vai abrir 3.221 vagas de estágio nos próximo quatro anos para jovens do Estado Presente. As oportunidades serão oferecidas por meio do programa Jovens Valores, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).
As chances serão destinadas a estudantes dos ensinos médio, técnico e superior, a partir de 16 anos, da rede pública e privada em situação de vulnerabilidade social. O objetivo será oferecer vagas em diversos órgãos da Administração Pública Estadual, como forma de fortalecer a formação profissional e gerar oportunidades de renda.
De acordo com informações divulgadas durante o programa Estado Presente, este ano foram 821 vagas oferecidas em seleção realizada em abril. O próximo edital está previsto para ser publicado em abril de 2020, com 800 chances. Em 2021 e 2020, serão 800 vagas para cada ano.