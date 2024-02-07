Enem dos Concursos: mais de 23 mil candidatos já se inscreveram no ES

Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, já bateu a marca de 1,5 milhão de candidatos inscritos. Deste total, 23.219 participantes são do Espírito Santo

Os números parciais foram divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação, que espera a participação de mais de 3 milhões de pessoas. Até o momento, São Paulo é o Estado que recebeu o maior número de inscrições de candidatos para a realização dos exames, 159.247, seguido por Rio de Janeiro (149.321) e Distrito Federal (141.610).

As provas estão marcadas para o dia 5 de maio e serão aplicadas em 220 cidades. No Estado, haverá exames em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Prova de concurso público Crédito: Freepik

As inscrições para o concurso podem ser feitas até 9 de fevereiro, no site oficial do CNU . A taxa de participação será de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de nível superior, conforme o cargo.