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6.640 vagas

Enem dos Concursos: mais de 23 mil candidatos já se inscreveram no ES

São Paulo e Rio de Janeiro são os Estados que lideram o ranking de participações; interessados devem se inscrever até esta sexta-feira (9)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 10:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 fev 2024 às 10:56
Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos Concursos, já bateu a marca de 1,5 milhão de candidatos inscritos. Deste total, 23.219 participantes são do Espírito Santo .
Os números parciais foram divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação, que espera a participação de mais de 3 milhões de pessoas. Até o momento, São Paulo é o Estado que recebeu o maior número de inscrições de candidatos para a realização dos exames, 159.247, seguido por Rio de Janeiro (149.321) e Distrito Federal (141.610).
As provas estão marcadas para o dia 5 de maio e serão aplicadas em 220 cidades. No Estado, haverá exames em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
As inscrições para o concurso podem ser feitas até 9 de fevereiro, no site oficial do CNU.  A taxa de participação será de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de nível superior, conforme o cargo.
A oferta é de 6.640 vagas com salários que chegam a R$ 23 mil em 21 órgãos do governo federal. As oportunidades estão distribuídas por oito blocos temáticos. Do total de oportunidades, 5% são reservadas para pessoas com deficiência, 20% para pessoas negras e 30% para cotas indígenas.

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