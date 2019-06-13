Dez concursos abertos no ES com salários de até R$ 9,6 mil

Concurso abertos em todo o Estado Crédito: Arquivo

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atentos. No Espírito Santo , estão abertos dez concursos públicos para a contratação de profissionais de vários níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil. Ao todo, são quase 180 vagas.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes ) e as prefeituras de Baixo Guandu e João Neiva estão com oportunidades abertas para o quadro de servidores efetivos. Para as demais seleções, as chances são para temporários.

1 - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITARANA

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Itarana abriu processo seletivo para a contratação de 10 Conselheiros Tutelares, sendo cinco Titulares e cinco suplentes, para atuar em regime de dedicação exclusiva (jornada mínima de 7h diárias e 35h semanais), com remuneração no valor de R$ 1.036,47, além de outros direitos descritos no edital.

Inscrições: até 14 de junho de 2019, de forma presencial na sede do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente, localizada na Travessa Becalli, nº 30, Centro, na Secretaria Municipal de Assistência Social, no horário das 8h às 12h.

2 - PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu processo seletivo para a contratação de profissionais de nível médio. As oportunidades são para os cargos de: Cuidador de Abrigo Institucional - Crianças e Adolescentes (1), Instrutor de Pintura em Geral (1), Vigia - Abrigo Institucional Crianças e Adolescentes. O salário base ofertado varia de R$ 15,77 por hora aula a R$ 1.117,77 e a carga horária a ser cumprida é de 12x36 e de 15h a 30 horas semanais.

Inscrições: até 14 de junho de 2019, das 12h às 17 horas, no Setor de Protocolo da Prefeitura, que fica na Av. Evandi Américo Comarela, 385, Esplanada.

3 - PREFEITURA DE BAIXO GUANDU

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Baixo Guandu. As oportunidades são para Cadista, Escriturário (1), Oficial administrativo (1), Técnico em edificações, Administrador, Auditor fiscal de Tributos Municipais (2) e Contador. A remuneração varia de R$ 1.090,54 a R$ 4.800,00.

Inscrições: até às 23h59 do dia 17 de junho de 2019, no site até às 23h59 do dia 17 de junho de 2019, no site www.gualimp.com.br

4 - PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE II

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abriu processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva ao cargo de Motorista. Os requisitos necessários para que ocorra a ocupação da função são comprovação de anos iniciais do Ensino Fundamental. A remuneração é de R$ 1.660,96 com a carga horária de 44 horas semanais.

Inscrições: até 25 de junho de 2019 na Sede da prefeitura, das 8h às 16h.

5 - IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) divulgou o edital de seleção para professor substituto nos campi da instituição. Estão sendo ofertadas 27 vagas, distribuídas entre o Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor) e 13 campi do Ifes.

Inscrições: devem ser realizadas presencialmente, no campus referente à vaga escolhida pelo candidato. A data de inscrição será feita de acordo com cada unidade.

Centro Serrano: 14 de junho

Cefor, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Ibatiba, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Vila Velha e Vitória: 19 de junho

Aracruz, São Mateus e Venda Nova do Imigrante: 21 de junho

Serra: 25 de junho

6 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de 62 profissionais temporários. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. As chances, de acordo com o edital, são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico. Os salários variam entre R$ 1.265,16 e R$ 2.423,66 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 768.

Inscrições: podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site www.idcap.org.br . A taxa de inscrição varia de R$ 35 e R$ 45.

7 - UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar professores temporários. As chances são para seguintes áreas: Engenharia Mecânica; Engenharia de Materiais e Metalúrgica/ Metalurgia de Transformação; Conformação Mecânica (1); Filosofia/ História da Filosofia Moderna (1); Psicologia/ Psicologia do Trabalho e Organizacional (1) e Física/ Física Geral (1). A remuneração varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92.

Inscrições: até 25 de junho, no departamento que oferece a vaga.

8 - PREFEITURA DE SANTA TERESA

A Prefeitura de Santa Teresa, que fica na região serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais de nível superior. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva. As vagas são para fonoaudiólogo (20 e 40 horas) e nutricionista (20 horas). A remuneração não foi informada.

Inscrições: podem ser feitas na sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre de 17 a 28 de junho, das 8h às 11h e de 12h30 às 15h30.

9 - PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

A Prefeitura de João Neiva, município que fica no Norte do Espírito Santo, abriu concurso concurso público com 58 vagas na área da Educação. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 2.221,36. A seleção oferece vagas para cargos de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogo. A carga horária é de 25h e 40h semanais.

Inscrições: até 7 de julho de 2019, no site até 7 de julho de 2019, no site www.fsjb.edu.br . Também é possível se inscrever no Posto de Atendimento, que fica na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, Av. Presidente Vargas, 157, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A taxa é de R$ 100.

10 - UFES

A Universidade federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público que tem como objetivo preencher 12 vagas no Quadro de Pessoal Técnico Administrativo da Universidade. As chances são para Técnico de Laboratório/ Área: Biologia (2); Técnico em Contabilidade (2), Assistente em Administração (3), Bibliotecário - Documentalista (2); Engenheiro/área: Agrícola (1); Engenheiro/área: Florestal (1); Jornalista (1). A remuneração varia de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66, já acrescido do auxílio alimentação.

Inscrições: até 7 de julho de 2019, no endereço eletrônico até 7 de julho de 2019, no endereço eletrônico www.progep.ufes.br . O valor da taxa é de R$ 90,00 e R$ 130,00.