De Câmara no ES a Enem dos Concursos: 39 mil vagas em 223 seleções

A semana que antecede o carnaval tem mais de 39 mil vagas abertas em 223 concursos e processos seletivos em todo o país. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocupar cargos efetivos e temporários.

As candidaturas podem ser feitas para trabalhar em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 33.924 na Assembleia Legislativa do Paraná e no Ministério Público do Rio de Janeiro. São 85 e 12 vagas, respectivamente. Os interessados podem se inscrever até 8 de fevereiro.

Outro concurso unificado com edital lançado é o Exame Nacional da Magistratura. O atendimento aos interessados ocorre de 7 de fevereiro a 7 de março. A seleção vai avaliar as habilidades necessárias para o exercício da magistratura. Ele servirá para todas as esferas da Justiça brasileira e é requisito para a inscrição em concursos para juiz promovidos pelos tribunais federais, estaduais, trabalhistas e militares.

Provas aplicadas em todo o país Crédito: Freepik

O Banco do Nordeste está com inscrições abertas para 710 vagas, sendo 410 para contratação imediata e 300 para cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas pelos seguintes Estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os interessados podem se inscrever até 9 de março.