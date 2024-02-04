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Em todo o país

De Câmara no ES a Enem dos Concursos: 39 mil vagas em 223 seleções

Salário pode chegar a R$ 33.924 na Assembleia Legislativa do Paraná e no Ministério Público do Rio de Janeiro; confira a lista completa e os prazos de cada certame

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 19:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 fev 2024 às 19:44
A semana que antecede o carnaval tem mais de 39 mil vagas abertas em 223 concursos e processos seletivos em todo o país. Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade para ocupar cargos efetivos e temporários.
As candidaturas podem ser feitas para trabalhar em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.
O salário pode chegar a R$ 33.924 na Assembleia Legislativa do Paraná e no Ministério Público do Rio de Janeiro. São 85 e 12 vagas, respectivamente. Os interessados podem se inscrever até 8 de fevereiro.
Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, entra na fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação no certame termina nesta sexta-feira (9). A oferta é de 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais. As oportunidades são distribuídas por oito blocos temáticos.
Outro concurso unificado com edital lançado é o Exame Nacional da Magistratura. O atendimento aos interessados ocorre de 7 de fevereiro a 7 de março. A seleção vai avaliar as habilidades necessárias para o exercício da magistratura. Ele servirá para todas as esferas da Justiça brasileira e é requisito para a inscrição em concursos para juiz promovidos pelos tribunais federais, estaduais, trabalhistas e militares.
Prova de concurso público
Provas aplicadas em todo o país Crédito: Freepik
O Banco do Nordeste está com inscrições abertas para 710 vagas, sendo 410 para contratação imediata e 300 para cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas pelos seguintes Estados: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os interessados podem se inscrever até 9 de março.
Câmara de Vitória recebe inscrições para o concurso com 16 vagas até o dia 20 de fevereiro. Os salários variam de R$ 2.978 a R$ 4.906. Podem participar do certame candidatos de níveis médio e superior.
Já a Prefeitura de Dores do Rio Preto, município que fica na Região do Caparaó do Espírito Santo, lançou edital de concurso com 114 vagas para postos de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 3.977 e o prazo segue até 7 de março.

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