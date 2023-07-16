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Carreira pública

184 concursos e seleções têm mais de 44 mil vagas em todo o país

Candidatos podem se inscrever para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 18:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jul 2023 às 18:18
Pelo menos 184 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 44 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O salário pode chegar a R$ 32.228 no Ministério Público de Minas Gerais. São 75 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. As inscrições seguem até 18 de julho.
Trabalho do recenseador do IBGE
IBGE oferece 7.548 vagas temporárias, sendo que 240 são para o Espírito Santo Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Do total de oportunidades disponíveis, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem 7.548 vagas temporárias, das quais 240 para o Espírito Santo. O prazo para se inscrever termina no dia 19 de julho.
No Espírito Santo, os Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo e dos Representantes Comerciais estão com concursos abertos para selecionar 2 e 8 profissionais, respectivamente. Os salários podem chegar a R$ 7.923. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição de cada certame.
Já estão abertas as inscrições para o novo concurso da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares (Faceli). São 19 postos para professores, além da formação de cadastro de reserva.

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