184 concursos e seleções têm mais de 44 mil vagas em todo o país

Pelo menos 184 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 44 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os candidatos podem se inscrever para trabalhar em prefeituras, câmaras municipais, tribunais, governos estaduais, entre outras instituições.
O salário pode chegar a R$ 32.228 no Ministério Público de Minas Gerais. São 75 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. As inscrições seguem até 18 de julho.
Do total de oportunidades disponíveis, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem 7.548 vagas temporárias, das quais 240 para o Espírito Santo. O prazo para se inscrever termina no dia 19 de julho.
No Espírito Santo, os Conselhos Regionais de Arquitetura e Urbanismo e dos Representantes Comerciais estão com concursos abertos para selecionar 2 e 8 profissionais, respectivamente. Os salários podem chegar a R$ 7.923. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição de cada certame.
Já estão abertas as inscrições para o novo concurso da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares (Faceli). São 19 postos para professores, além da formação de cadastro de reserva.