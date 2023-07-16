184 concursos e seleções têm mais de 44 mil vagas em todo o país

O salário pode chegar a R$ 32.228 no Ministério Público de Minas Gerais. São 75 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. As inscrições seguem até 18 de julho.

IBGE oferece 7.548 vagas temporárias, sendo que 240 são para o Espírito Santo

Já estão abertas as inscrições para o novo concurso da Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares (Faceli). São 19 postos para professores, além da formação de cadastro de reserva.