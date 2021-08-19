Marcopolo abre 192 vagas em cursos de capacitação gratuita no ES

Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio. As inscrições podem ser feitas, com Aline pelo telefone (27) 3312-4065 ou pelo e-mail:

As aulas começam no dia 25 de agosto e serão realizadas nos períodos matutino e vespertino, na Universidade Marcopolo, da unidade capixaba. De acordo com a empresa, os alunos contarão com transporte gratuito do centro de Guriri até a companhia, além do fornecimento de lanche.