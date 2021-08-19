Marcopolo abre 192 vagas em cursos de capacitação gratuita no ES

A Volare, unidade de negócios da Marcopolo, vai capacitar profissionais nas áreas de solda, pintura, montador de produção e leitura e interpretação de desenho técnico (LID) e metrologia. Ao todo, são 192 vagas em cursos gratuitos de capacitação para a comunidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio. As inscrições podem ser feitas até 23 de agosto, com Aline pelo telefone (27) 3312-4065 ou pelo e-mail: [email protected].
As aulas começam no dia 25 de agosto e serão realizadas nos períodos matutino e vespertino, na Universidade Marcopolo, da unidade capixaba. De acordo com a empresa, os alunos contarão com transporte gratuito do centro de Guriri até a companhia, além do fornecimento de lanche.
Ao término do curso, os participantes serão cadastrados no banco de vagas da companhia para oportunidades futuras de emprego. A fábrica de micro-ônibus está em operação em São Mateus desde 2014.