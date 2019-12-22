Como Papai Noel consegue entregar presentes em todo o mundo?

A grande dúvida é: será que isto é possível? Foi o que perguntamos aos professores de Matemática, Luciano Fonseca, e de Física, Jheder Campos, ambos do Colégio Salesiano, e à nutricionista Beatriz Gaudio. Eles nos ajudaram a revelar alguns números que envolvem a saga de Noel.

Você acompanha no vídeo abaixo os bastidores deste trabalho, onde descobrimos as espertezas de Noel, que dribla até a rotação da terra para vencer o tempo e cumprir a sua meta de deixar as crianças felizes. Um trabalho que resultou em um videográfico que será divulgado amanhã, em A Gazeta.