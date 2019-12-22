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Reprodução/ vídeo
Mistérios natalinos

Como Papai Noel consegue entregar presentes em todo o mundo?

Dois professores e uma nutricionista ajudaram a nossa equipe a descobrir as espertezas de Noel para conseguir cumprir a sua meta de entregar presentes para todas as crianças

Vilmara Fernandes

Colunista

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 11:40

Publicado em

22 dez 2019 às 11:40
A incrível jornada de Papai Noel pelo mundo Crédito: Reprodução/ vídeo
O ponto alto da magia de Natal ocorre à meia-noite, quando Papai Noel percorre o mundo entregando presentes para as crianças. Para cumprir sua meta, o bom velhinho realiza uma verdadeira maratona, com a ajuda de nove renas que puxam o seu trenó e de muita magia. 
A grande dúvida é: será que isto é possível? Foi o que perguntamos aos professores de Matemática, Luciano Fonseca, e de Física, Jheder Campos, ambos do Colégio Salesiano, e à nutricionista Beatriz Gaudio. Eles nos ajudaram a revelar alguns números que envolvem a saga de Noel.
Você acompanha no vídeo abaixo os bastidores deste trabalho, onde descobrimos as espertezas de Noel,  que dribla até a rotação da terra para vencer o tempo e cumprir a sua meta de deixar as crianças felizes. Um trabalho que resultou em um videográfico que será divulgado amanhã, em A Gazeta.

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