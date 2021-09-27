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Pit Stop CBN

Converter carro a gasolina para GNV vale a pena?

Ouça as explicações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 12:27

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 set 2021 às 12:27
Número de veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) praticamente dobrou em agosto
Número de veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) praticamente dobrou em agosto Crédito: FCA/Divulgação
Em meio ao aumento do preço dos combustíveis, dados do antigo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), que recentemente se tornou a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), apontam que o número de veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) praticamente dobrou em agosto, com 18.027 conversões contra 9.364 no mesmo mês de 2020. Os dados foram levantados pelo "UOL". Mas será que, afinal, vale a pena a conversão? O comentarista Ricardo Barbosa explica nesta edição do "Pit Stop CBN". Ouça!
Pit Stop CBN - 27-09-21.mp3

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