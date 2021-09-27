Converter carro a gasolina para GNV vale a pena?

Em meio ao aumento do preço dos combustíveis, dados do antigo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), que recentemente se tornou a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), apontam que o número de veículos modificados para abastecimento com GNV (gás natural veicular) praticamente dobrou em agosto, com 18.027 conversões contra 9.364 no mesmo mês de 2020. Os dados foram levantados pelo "UOL". Mas será que, afinal, vale a pena a conversão? O comentarista Ricardo Barbosa explica nesta edição do "Pit Stop CBN". Ouça!