As diferenças entre vinhos do Novo Mundo e do Velho Mundo

Os amantes do vinho já ouviram falar sobre as diferenças e as características entre o Velho e o Novo Mundo. Em termos geográficos o que chamamos de “Velho Mundo” são os países da Europa. Seriam então os grandes produtores como França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, por exemplo.E de “Novo Mundo” aqueles situados abaixo da linha do equador como os produtores Argentina, Chile, Brasil, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia. Os vinhos do “Novo Mundo” e adotam um conceito de “vinhos fáceis” de serem bebidos. Em seus rótulos são indicados os tipos de uvas, diferente do “Velho Mundo”, onde são destacados na garrafa apenas a região. Mas, seria somente o simples posicionamento geográfico para explicar toda a tipicidade e características dos vinhos destes países? Certamente não! Hoje, o somellier Marcos Parmagnani explica os elementos que marcam essa polarização de mundos no sabor, aroma e consistência dos vinhos: