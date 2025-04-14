Descobrindo o ES: Águia Branca, Mantenópolis, Barra de São Francisco e Vila Pavão

Bandeira do Estado do Espírito Santo Crédito: Reprodução

A vez de conhecermos a história dos munícipios do Espírito Santo! A pedido dos ouvintes, o comentarista Rafael Simões inicia uma série especial sobre as 78 cidades do Espírito Santo. Nesse primeiro episódio, tomando como referência a microrregião Noroeste, o destaque são as histórias de Águia Branca, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão. A microrregião Noroeste é composta por sete municípios, a saber: Nova Venécia (49.065), Vila Pavão (8.911), Ecoporanga (21.992), Água Doce do Norte (9.711), Barra de São Francisco (42.498), Mantenópolis (12.770) e Águia Branca (12.042). A região ocupa 22,61% do território estadual e apresenta uma população estimada em 156.989 habitantes (IBGE, 2022), o que corresponde a pouco mais de 4% da população total do estado. A densidade da microrregião é baixa, de apenas 15,5 hab/km², se comparada à densidade do Espírito Santo, de 86,2 hab/km². A região tem centralidade nos municípios de Nova Venécia e de Barra de São Francisco, centros urbanos que crescem com o comércio e serviços, especialmente na área de educação e saúde. A economia tem por base o café conilon, a fruticultura e as rochas ornamentais.

O PIB da microrregião Noroeste corresponde a 2,53% do PIB estadual. Na composição do PIB por setores, destacam-se as atividades de serviços, com 65%, seguido pela indústria, com 17%, agropecuária, com 10% e, por fim, impostos líquidos de subsídios sobre produtos, com 8%. O PIB per capita da microrregião é de R$ 16.575,71, sendo que o do Espírito Santo é de R$ 27.487,45. O maior PIB per capita da região é do município de Nova Venécia, com R$ 19.002,96, seguido pelos municípios de Barra de São Francisco (R$ 18.814,93) e Águia Branca (R$ 16.454,37), nesta ordem. O menor PIB per capita da microrregião é do município de Mantenópolis, com R$ 9.506,24.

A receita líquida per capita da microrregião Noroeste é de R$ 2.314,29, portanto, valor próximo a do estado do Espírito Santo (R$ 2.524,19). No contexto dos municípios, a maior receita líquida per capita é do município de Águia Branca, com R$ 3.087,77 e a menor receita líquida da microrregião é de Barra de São Francisco, com R$ 2.113,58. Já Mantenópolis tem receita per capita líquida de cerca de R$ 2.250,00 e Vila Pavão de cerca de R$ 2.600,00.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda –, apresenta para os municípios da microrregião índices considerados de médio desenvolvimento (0,550 a 0,699), com exceção do município de Nova Venécia, que apresenta um IDHM de alto desenvolvimento (0,700 e 0,799). O maior IDHM da microrregião Noroeste é do município de Nova Venécia, com 0,712, seguido pelo município de Barra de São Francisco (0,683). O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. O Espírito Santo apresenta um IVS de baixa vulnerabilidade social, de 0,274. Alguns municípios da microrregião acompanham o Espirito Santo e também apresentam IVS baixo (de 0,200 a 0,300), quais sejam: Águia Branca (0,274) e Barra de São Francisco (0,291). O município de Vila Pavão apresenta um IVS com o valor de 0,268, e Mantenópolis de 0,316, considerado de média vulnerabilidade social (0,300 a 0,400).