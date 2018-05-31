Influenciadores digitais na era do empreendedorismo

Os influenciadores digitais são pessoas que têm se popularizados em redes sociais e ganhado destaque em ramos variados de negócios. E este é justamente o tema desta edição do Empreender CBN: a tendência, cada vez mais forte, de empresas firmarem parcerias com essas pessoas. A professora do Departamento de Comunicação da Ufes Janaína Leite fala sobre os impactos dessa estratégia nos negócios, e a jornalista Vanessa Endringer relata sua experiência com divulgação de produtos nas redes sociais. Confira detalhes do assunto com a jornalista Carla Nascimento!