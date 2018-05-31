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EMPREENDER CBN

Influenciadores digitais na era do empreendedorismo

O tema desta edição do Empreender CBN fala sobre a tendência, cada vez mais forte, de empresas firmarem parcerias com essas pessoas

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 11:52

Publicado em 

31 mai 2018 às 11:52
Os influenciadores digitais são pessoas que têm se popularizados em redes sociais e ganhado destaque em ramos variados de negócios. E este é justamente o tema desta edição do Empreender CBN: a tendência, cada vez mais forte, de empresas firmarem parcerias com essas pessoas. A professora do Departamento de Comunicação da Ufes Janaína Leite fala sobre os impactos dessa estratégia nos negócios, e a jornalista Vanessa Endringer relata sua experiência com divulgação de produtos nas redes sociais. Confira detalhes do assunto com a jornalista Carla Nascimento!
Empreender CBN - 8.29s - 31-05-18
 

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