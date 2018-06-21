As mulheres no empreendedorismo: perfil e desafios

Elas estão em alta: as mulheres no mundo dos negócios. Mas ainda há desafios para aquelas que desejam empreender sozinhas. E este é o tema do Empreender CBN desta semana: empreendedorismo feminino. A jornalista Carla Nascimento conversa com Franceli Duarte, que faz parte de uma rede especializada em atendimento às mulheres empreendedoras. Ela fala sobre o perfil das empresárias e os desafios que elas enfrentam diariamente. Confira mais detalhes no Empreender CBN!