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Economia do Cotidiano

Mulheres recebem 21% menos que homens no setor privado, aponta Ministério do Trabalho

Ouça a análise do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 05 de Novembro de 2025 às 20:23

Publicado em 

05 nov 2025 às 20:23
Mulheres no mercado de trabalho
Mulheres no mercado de trabalho Crédito: Dmytro Sheremeta/Freepik
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que as mulheres recebem 21,2% menos do que homens na comparação entre os empregados pelo setor privado do país. Os dados são do Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios, divulgado na segunda-feira (3) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). As informações fazem parte do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), que analisaram aproximadamente 54 mil empresas com 100 ou mais empregados, considerando o período entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025. A desigualdade salarial tem piorado desde o início da série histórica: no primeiro relatório, publicado em março do ano passado, a diferença era de 19,4%. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!
CBN Economia do Cotidiano - 05-11-25

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