Sírios e libaneses também deixam legado na história do ES

Nesta edição do Coisas do ES, Fernando Achiamé destaca que a participação dos imigrantes sírios e libaneses também foi marcante para a construção da identidade do Espírito Santo. No entanto, destaca Achiamé, ela não é muito conhecida e somente nos últimos tempos está sendo estudada a fundo. Pensando nisso, ele aponta quais são as contribuições trazidas por esses povos e seus descendentes para a história capixaba e as razões para elas não serem, ainda hoje, tão divulgadas. Cultural, comércio e indústria são alguns dos pontos em destaque. Acompanhe!