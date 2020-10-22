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COISAS DO ES

Sírios e libaneses também deixam legado na história do ES

Ouça a participação de Fernando Achiame

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:19

Publicado em 

22 out 2020 às 11:19
Nesta edição do Coisas do ES, Fernando Achiamé destaca que a participação dos imigrantes sírios e libaneses também foi marcante para a construção da identidade do Espírito Santo. No entanto, destaca Achiamé, ela não é muito conhecida e somente nos últimos tempos está sendo estudada a fundo. Pensando nisso, ele aponta quais são as contribuições trazidas por esses povos e seus descendentes para a história capixaba e as razões para elas não serem, ainda hoje, tão divulgadas. Cultural, comércio e indústria são alguns dos pontos em destaque. Acompanhe!
Coisas do ES - 22-10-20

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